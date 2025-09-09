En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
ATENCIÓN

¡Bombazo! Briatore confirmó cuándo anunciará Alpine el futuro de Colapinto

El director deportivo de Alpine confirmó que ya está definida la fecha en la cual la escudaría anunciará si Franco Colapinto continúa o no. Los detalles.

¡Bombazo! Briatore confirmó cuándo anunciará Alpine el futuro de Colapinto

Mientras la Fórmula 1 vive la recta final de la temporada, Alpine sigue generando atención por sus decisiones estratégicas más que por su rendimiento en pista. La escudería francesa confirmó durante el Gran Premio de Italia la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, pero el asiento restante, que actualmente ocupa Franco Colapinto, todavía no tiene dueño confirmado para la próxima temporada.

Leé también La dura advertencia de Briatore que preocupa a Alpine y a Colapinto en el cierre de la temporada
Flavio Briatore y Flavio Colapinto
image

Colapinto, quien reemplazó a Jack Doohan como piloto titular, mostró una evolución positiva desde su llegada, pero la escudería aún evalúa si renovará su contrato para 2026. La determinación dependerá de su desempeño en la segunda parte del calendario, que servirá como referencia para el equipo.

Qué plazos puso Alpine para decidir el futuro de Colapinto

Flavio Briatore, director deportivo de Alpine, dio precisiones sobre el tiempo que tendrá el equipo para analizar la continuidad del piloto argentino. “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, declaró en una entrevista con SkySports.

Estas declaraciones fueron realizadas antes del Gran Premio de Italia en Monza y ubican la fecha de la decisión final cerca del Gran Premio de Brasil, último evento antes de la seguidilla de tres fines de semana consecutivos que podrían definir el campeonato: Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Qué rol juega el Gran Premio de Brasil en la decisión de Alpine

El circuito de Interlagos será clave para Alpine, no solo por la competencia en sí, sino porque servirá como referencia para evaluar el desempeño de Colapinto antes de confirmar su continuidad. El evento comenzará el jueves 6 de noviembre con la llegada de los equipos y actividades comerciales, culminando el domingo 9 con la carrera principal.

Según Briatore, para ese momento ya se tendrá definido quién ocupará el segundo asiento del equipo junto a Gasly en 2026. La decisión permitirá a Alpine planificar con anticipación la pretemporada y definir estrategias de desarrollo para la siguiente campaña.

Cómo ha sido el rendimiento de Franco Colapinto hasta ahora

Desde su ascenso a la titularidad, Colapinto mostró una evolución constante, adaptándose al nivel de la Fórmula 1 y sumando experiencia valiosa para el equipo. A pesar de algunos altibajos, su crecimiento ha sido destacado internamente, aunque Alpine opta por ser cauteloso y evaluar su rendimiento en circuitos variados antes de tomar una decisión definitiva.

El equipo espera ver signos de mejora en las últimas carreras, especialmente en contextos más exigentes, que podrían consolidar su posición como titular o, en caso contrario, abrir la puerta a un reemplazo para la próxima temporada.

Qué significa esta decisión para la temporada 2026 de Alpine

La elección del segundo piloto será estratégica para Alpine, no solo en términos deportivos, sino también en la gestión del desarrollo del monoplaza y la planificación de recursos. Contar con un compañero de Gasly estable y confiable permitirá al equipo enfocarse en la construcción de su proyecto de cara al campeonato 2026.

Para Franco Colapinto, la confirmación de su continuidad representará un impulso importante en su carrera, consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial. Por otro lado, una eventual salida abriría nuevas oportunidades en otras escuderías, manteniendo alta la atención sobre su futuro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alpine Franco Colapinto Flavio Briatore
Notas relacionadas
Cómo terminó Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Monza
La fuerte advertencia de Alpine sobre el hate de los fanáticos de Colapinto
Colapinto superó a su compañero Gasly, pero no le alcanzó para pasar la Q1: largará 18° en Monza

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar