¡Bombazo! Briatore confirmó cuándo anunciará Alpine el futuro de Colapinto

Qué rol juega el Gran Premio de Brasil en la decisión de Alpine

El circuito de Interlagos será clave para Alpine, no solo por la competencia en sí, sino porque servirá como referencia para evaluar el desempeño de Colapinto antes de confirmar su continuidad. El evento comenzará el jueves 6 de noviembre con la llegada de los equipos y actividades comerciales, culminando el domingo 9 con la carrera principal.

Según Briatore, para ese momento ya se tendrá definido quién ocupará el segundo asiento del equipo junto a Gasly en 2026. La decisión permitirá a Alpine planificar con anticipación la pretemporada y definir estrategias de desarrollo para la siguiente campaña.

Cómo ha sido el rendimiento de Franco Colapinto hasta ahora

Desde su ascenso a la titularidad, Colapinto mostró una evolución constante, adaptándose al nivel de la Fórmula 1 y sumando experiencia valiosa para el equipo. A pesar de algunos altibajos, su crecimiento ha sido destacado internamente, aunque Alpine opta por ser cauteloso y evaluar su rendimiento en circuitos variados antes de tomar una decisión definitiva.

El equipo espera ver signos de mejora en las últimas carreras, especialmente en contextos más exigentes, que podrían consolidar su posición como titular o, en caso contrario, abrir la puerta a un reemplazo para la próxima temporada.

Qué significa esta decisión para la temporada 2026 de Alpine

La elección del segundo piloto será estratégica para Alpine, no solo en términos deportivos, sino también en la gestión del desarrollo del monoplaza y la planificación de recursos. Contar con un compañero de Gasly estable y confiable permitirá al equipo enfocarse en la construcción de su proyecto de cara al campeonato 2026.

Para Franco Colapinto, la confirmación de su continuidad representará un impulso importante en su carrera, consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial. Por otro lado, una eventual salida abriría nuevas oportunidades en otras escuderías, manteniendo alta la atención sobre su futuro.