Netflix tiene la serie corta más vista: está basada en hechos reales y solo son 9 capítulos.

Netflix encontró en este caso un material perfecto para una ficción que mezcla glamour, fraude y un retrato de la sociedad contemporánea obsesionada con la riqueza y las apariencias.

La trama avanza de la mano de Vivian Kent, una periodista que investiga el caso. Ella representa la voz que se pregunta, al igual que los espectadores: ¿era Anna una brillante empresaria que buscaba abrirse camino en un mundo cerrado, o simplemente una estafadora con talento para la manipulación?

Cuántos capítulos tiene "Inventando a Anna"

A lo largo de los nueve capítulos, la serie muestra cómo Anna Delvey logró convencer a banqueros, empresarios, artistas y amigos de que pertenecía a la élite internacional. Cada episodios expone una pieza del rompecabezas: desde cómo ganaba la confianza de las personas hasta el modo en que acumulaba lujos a costa de otros.

Cada capítulo dura alrededor de una hora, lo que la convierte en una propuesta atractiva para quienes buscan una maratón corta, intensa y cargada de tensión.

Dónde ver la serie "Inventando a Anna"

Inventando a Anna llegó al catálogo de Netflix en 2022. Desde entonces, se consolidó como uno de los dramas más vistos y comentados de la plataforma. La combinación de un caso real, una narrativa ágil y un reparto de alto nivel hizo que rápidamente se ubicara entre las producciones más recomendadas por críticos y espectadores.

El impacto en la crítica y el público

La crítica especializada no tardó en reaccionar. Algunos medios la catalogaron como uno de los mejores dramas de Netflix en el año de su estreno. El desempeño de Julia Garner, quien interpreta a Anna Delvey, fue especialmente destacado. Su transformación física y su capacidad para transmitir la dualidad entre el encanto y la manipulación se convirtieron en uno de los puntos más comentados.

El público también respondió con entusiasmo. Millones de usuarios en diferentes países la colocaron entre las producciones más vistas en las primeras semanas. El escándalo de Anna Delvey, llevado a la pantalla, parecía tener la misma fuerza que cuando ocupó las portadas de los diarios años atrás.

El elenco de "Inventando a Anna"

Julia Garner

Anna Chlumsky

Arian Moayed

Alexis Floyd

Anders Holm

Terry Kinney

Katie Lowes

Jeff Perry

Anna Deavere Smith

Laverne Cox

¿Está basada en hechos reales la serie "Inventando a Anna"?

Más allá de la ficción, la historia de Anna Delvey sigue despertando interés. ¿Cómo pudo engañar a tantos durante tanto tiempo? ¿Fue la ambición personal la que la impulsó, o un sistema que premia las apariencias? Netflix aprovecha estas preguntas para plantear un relato que no solo entretiene, sino que invita a reflexionar sobre la credulidad y los símbolos de estatus en nuestra sociedad.

Entre las múltiples propuestas que ofrece Netflix, Inventando a Anna se destaca por ser breve, intensa y basada en hechos que muchos recuerdan por la magnitud del escándalo. No se trata únicamente de ver cómo alguien logra engañar a la élite de Nueva York, sino de descubrir las grietas en un mundo que valora más la imagen que la verdad.

Con solo nueve capítulos, la serie ofrece una experiencia que combina drama, investigación y un retrato fiel de una estafadora que, por un tiempo, hizo creer a todos que era millonaria.

