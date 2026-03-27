Semana Santa 2026: a qué trabajadores les corresponde el pago extra este año

Ese domingo se celebrará la Pascua, pero no es considerado feriado nacional. Por lo tanto, quienes trabajen ese día no percibirán el pago doble por feriado.

Cómo se pagan los feriados de Semana Santa 2026

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La Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 establece en su artículo 181 que en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical.

Esto implica que quienes no trabajen deben cobrar el día de manera habitual, aun cuando coincida con domingo. En cambio, quienes presten servicios tienen derecho a percibir la remuneración habitual más un monto igual, es decir, el doble de la jornada.

Esa regla se aplica tanto al jueves 2 de abril como al viernes 3, en todos los sectores.

El sábado no tiene ningún tratamiento especial: se paga como un día común, de acuerdo con la jornada de cada trabajador.

En el caso del domingo 5 de abril, pese a tratarse del Domingo de Resurrección, no es un feriado nacional. Por eso, el pago no es doble.