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Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA: qué selección la superó y por qué

La Selección Argentina descendió al tercer lugar en el ranking FIFA tras ser superada por un conjunto europeo. Los detalles.

Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA: qué selección la superó y por qué

La Selección Argentina sufrió un leve retroceso en la última actualización del Ranking FIFA y dejó de ocupar el segundo puesto a nivel mundial. Sin haber tenido actividad en esta ventana internacional, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó al tercer lugar tras ser superado por Francia.

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El movimiento en la tabla se produjo luego de una jornada de amistosos y repechajes, en la que el conjunto europeo consiguió un triunfo clave frente a Brasil por 2-1. Ese resultado le permitió sumar 3.96 puntos y alcanzar las 1873.96 unidades, superando por una diferencia mínima a la Albiceleste.

Por qué la Selección Argentina bajó en el ranking FIFA sin jugar

El descenso del combinado argentino se explica por el sistema de puntuación del ranking, que se actualiza constantemente en función de los resultados de todas las selecciones. Mientras Argentina no sumó puntos en esta ventana, Francia sí lo hizo y aprovechó la oportunidad.

La Albiceleste quedó con 1873.33 puntos, apenas por debajo del conjunto francés, lo que evidencia lo ajustado de la clasificación en los primeros puestos. En la cima se mantiene España, que continúa liderando el listado.

Qué pasó con el resto de las selecciones del top 10

El triunfo de Francia no solo impactó en Argentina. Brasil, que cayó en ese amistoso, también sufrió consecuencias y descendió una posición hasta el sexto lugar. Ese movimiento fue aprovechado por Portugal, que logró meterse en el quinto puesto.

En el resto de la tabla, no hubo modificaciones significativas. Inglaterra se mantiene en la cuarta posición, mientras que Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania completan el grupo de las diez mejores selecciones del mundo sin cambios en sus ubicaciones.

Cómo impactó la actualización en Sudamérica

Más allá de Argentina y Brasil, otro de los movimientos destacados en la región fue el de Chile. El seleccionado trasandino fue el que más creció en esta actualización entre los sudamericanos.

Tras vencer a Cabo Verde en un amistoso, Chile subió tres posiciones y se ubicó en el puesto 52, mostrando una mejora en su rendimiento reciente.

De todos modos, el panorama aún no está completamente definido. El ranking final se confirmará una vez finalice la fecha FIFA, cuando se contabilicen todos los partidos disputados en esta ventana internacional.

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