Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA: qué selección la superó y por qué

Qué pasó con el resto de las selecciones del top 10

El triunfo de Francia no solo impactó en Argentina. Brasil, que cayó en ese amistoso, también sufrió consecuencias y descendió una posición hasta el sexto lugar. Ese movimiento fue aprovechado por Portugal, que logró meterse en el quinto puesto.

En el resto de la tabla, no hubo modificaciones significativas. Inglaterra se mantiene en la cuarta posición, mientras que Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania completan el grupo de las diez mejores selecciones del mundo sin cambios en sus ubicaciones.

Cómo impactó la actualización en Sudamérica

Más allá de Argentina y Brasil, otro de los movimientos destacados en la región fue el de Chile. El seleccionado trasandino fue el que más creció en esta actualización entre los sudamericanos.

Tras vencer a Cabo Verde en un amistoso, Chile subió tres posiciones y se ubicó en el puesto 52, mostrando una mejora en su rendimiento reciente.

De todos modos, el panorama aún no está completamente definido. El ranking final se confirmará una vez finalice la fecha FIFA, cuando se contabilicen todos los partidos disputados en esta ventana internacional.