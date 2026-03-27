Las fotos del divertido cumpleaños de Karina Jelinek a puro amor: Evangelina Anderson, Kennys Palacios y muchos famosos

El momento de la torta y el clásico canto de feliz cumpleaños fue uno de los más destacados de la noche donde la modelo se llevó el centro de todos los flashes en un fondo floreado con sus iniciales KJ especialmente diseñado para la ocasión.

PrimiciasYa te muestra las fotos de lo que fue el festejo de cumpleaños de Karina Jelinek junto a sus seres queridos más cercanos en la noche del barrio porteño de Palermo.

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Karina Jelinek aclaró el confuso episodio que vivió en el verano en Punta del Este

Luego de que comenzara a circular en el verano un video filmado desde un ángulo confuso que dio lugar a interpretaciones erróneas, Karina Jelinek rompió el silencio.

En las imágenes se generó la sensación de que un hombre habría intentado besarla a la fuerza, una versión que rápidamente despertó polémica y sobre la cual la modelo decidió aclarar lo sucedido de manera tajante.

En diálogo con PrimiciasYa, Karina Jelinek explicó qué fue lo que ocurrió realmente con el hombre durante un desfile realizado en la zona del parador de Playa Brava que, según trascendió en los medios, habría intentado besarla.

La modelo eligió PrimiciasYa para contar qué fue lo que sucedió ante la polémica que se instaló tras conocerse ese material y dio detalles al respecto.

“No fue así. Pareció eso desde el ángulo en el que me filmaron los hechos, pero es un amigo de amigos en común", comentó de entrada la modelo.

Y agregó contundente y despejando cualquier tipo de polémica: "Yo estaba por desfilar y justo lo vi; me prestó su chal y me saludó rápido antes de que desfilara. No sé por qué salieron a decir todo eso. Gracias por preguntar”.