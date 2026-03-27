Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca fue al baño y se topó con una escena repugnante

Ante la incomodidad creciente, la actriz buscó bajar la tensión y aclaró: “No dije que haya sido ella”, intentando evitar un conflicto directo dentro del grupo.

Por su parte, Santiago del Moro, sorprendido por el relato, intervino con una consulta directa que dejó en evidencia el desconcierto general: “¿Alguien tapó el baño?”. Sin embargo, nadie asumió responsabilidad, lo que dejó el episodio sin un culpable claro.

Lejos de dar por terminado el tema, la actriz sumó más detalles sobre lo ocurrido, metáforas mediante. “No, no tiró la cadena. Y en la ‘autopsia’ no tenía papel. Debe ser alguien que solamente se lavó”, explicó con seriedad. Finalmente, cerró con un mensaje dirigido a todos sus compañeros: “Es un buen momento para charlarlo y para recapacitar cuando vayan al baño”, concluyó, dejando en evidencia su malestar y la necesidad de mejorar la convivencia dentro de la casa.

Yanina Zilli y Andrea del Boca

Cómo fue la angustiante reacción de Andrea del Boca ante la salida de Mavinga de la casa de Gran Hermano

A poco más de un mes de haber comenzado la competencia, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue escenario de una de las situaciones más conmovedoras de la temporada con la inesperada decisión de Jenny Mavinga de abandonar el juego, atravesada por un profundo malestar emocional que no logró revertir.

La participante se mostró visiblemente desbordada y, pese al acompañamiento del equipo psicológico del reality y al apoyo constante de sus compañeros, no consiguió recuperar la estabilidad. Con total sinceridad, explicó que su prioridad en ese momento era volver a su entorno más íntimo, en especial reencontrarse con su esposo y sus hijas, en quienes no podía dejar de pensar.

En medio de ese clima cargado de emoción, Andrea del Boca protagonizó una de las escenas más impactantes de la noche del miércoles. Al ver a Mavinga completamente quebrada, la actriz no pudo contener las lágrimas. La abrazó con fuerza, le susurró palabras de aliento y se mantuvo a su lado en todo momento, profundamente afectada por la decisión. Su reacción, cargada de angustia genuina, se convirtió en una de las imágenes más sensibles tanto dentro como fuera de la casa.

Días antes, la propia Mavinga había compartido un dato que terminó de potenciar su angustia: el próximo 29 de abril su hija celebrará sus 15 años, un momento clave que no quería perderse. A esto se sumó el impacto del encierro y la intensidad del reality, factores que —según explicó— terminaron por sobrepasarla emocionalmente.

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“Yo hago todo por mis hijas, mi respiración tiene nombre y apellido, y no puedo estar acá pensando en que me extrañan. Eso me parte al medio y es una carga grande”, expresó entre lágrimas, dejando en claro el peso que sentía.

Sus compañeros intentaron convencerla de que se quedara. La Maciel rompió en llanto junto a ella y le pidió que no dejara pasar esa oportunidad, mientras que Manuel Ibero buscó contenerla con una frase sentida: “No hay nada más honorable que extrañar a la familia”. Por su parte, Yipio no se separó ni un instante, acompañándola con abrazos en sus últimos momentos dentro de la casa.

Aun así, Jenny Mavinga se mantuvo firme y decidió dar un paso al costado. Antes de retirarse, aseguró que intentará capitalizar lo vivido desde otro lugar, ya lejos del reality. En su despedida, dejó una frase que reflejó con claridad su estado interno: “su cabeza y sus emociones no son lo mismo”.

Desde la producción del programa también le dedicaron unas palabras cargadas de afecto, deseándole que afuera pueda “recuperar esa sonrisa tan linda” que la caracterizaba.

Su salida no solo alteró el desarrollo del juego, sino que dejó una de las postales más emotivas del ciclo: el llanto incontenible de Andrea del Boca, como símbolo del fuerte lazo que se había construido en la convivencia.