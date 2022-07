image.png

Netflix tiene películas y series ocultas: cómo verlas

Todo comenzó a partir de la producción india llamada "RRR", que a muchos usuarios les figuraba como "no disponible" para mirar. Lo mismo se produjo también con "Anek", "Sooryavanshi", "Welcome to Waikiki", pero cabe destacar que sin la necesidad de utilizar un software externo a la plataforma, estas películas y series podrán "desbloquearse".

En principio hay que dirigirse a "Cuenta", en la parte superior derecha de la plataforma. Una vez allí se deberá bajar hasta donde se muestran los diferentes perfiles.

El siguiente paso es pulsar sobre el perfil donde se quiera habilitar las producciones ocultas y luego clickear en "Cambiar" en el apartado de Idioma. Entre todas las opciones que aparecen, se deberá pulsar sobre Inglés y guardar la configuración.

Tras eso, los filmes y series ocultas ya habrán quedado habilitados, y si bien no están doblados, se les puede agregar los subtítulos correspondientes en los idiomas que estén disponibles.