Netflix tomó la decisión de sacar una película que fue furor: enterate cuál es

image.png

¿De qué va "Un refugio inesperado"?

El film está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la Varsovia ocupada por los nazis. Jan Zabinski (Johan Heldenbergh) y su esposa Antonina (Jessica Chastain) son los responsables del zoológico de la ciudad, un lugar que pronto se convierte en algo más que un refugio para animales. Con la llegada de las tropas nazis, deciden arriesgar todo para esconder a cientos de judíos perseguidos, en un acto de valentía que desafía el régimen del Tercer Reich.

En medio del caos y con el control del zoológico en manos del oficial nazi Lutz Heck (Daniel Brühl), este matrimonio pone en juego sus vidas, convirtiendo su hogar en un escondite que salva la vida de muchos. Con un ritmo que no afloja y actuaciones potentes, la película narra la capacidad humana para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.

No te duermas. Si todavía no viste Un refugio inesperado, tenés tiempo hasta el 31 de octubre para hacerlo. Es de esas historias que dejan marca, y si sos fan del cine basado en hechos reales, no te la podés perder.

Mirá el trailer acá: