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Netflix y Luis Zahera arrasan con la serie española más vista y apenas tiene 9 episodios

Esta serie vuelve a Netflix con Luis Zahera, dos nuevas temporadas en marcha y una sorpresa en el elenco que cambiará el futuro de la historia.

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Netflix y Luis Zahera arrasan con la serie española más vista y apenas tiene 9 episodios. (Foto: Archivo)

Netflix y Luis Zahera arrasan con la serie española más vista y apenas tiene 9 episodios. (Foto: Archivo)

Animal ya prepara su regreso en Netflix. La comedia rural gallega protagonizada por Luis Zahera volverá con más historias, nuevos personajes y una apuesta poco habitual: la plataforma ha confirmado el inicio de los rodajes de las temporadas 2 y 3. La noticia llegó acompañada de otra sorpresa para los seguidores de la ficción, ya que un nuevo rostro se incorporará al universo de Kawanda.

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Netflix confirmó que la producción de las nuevas entregas ya está en marcha. La serie logró convertirse en uno de los grandes fenómenos de la plataforma tras su estreno en 2025. Ahora, su historia continuará con una doble renovación que asegura más aventuras para Antón, Uxía y el particular equipo que rodea a la veterinaria Kawanda.

El regreso de Animal también supondrá una nueva etapa para la ficción. La segunda y la tercera temporada ampliarán la historia, incorporarán nuevas situaciones y pondrán a sus protagonistas frente a un escenario que cambiará el rumbo del negocio.

Netflix confirmó que Animal tendrá segunda y tercera temporada

La confirmación de las nuevas temporadas despejó una de las principales incógnitas que rodeaban a la serie desde su estreno. Netflix no solo apostó por una segunda entrega. La plataforma decidió poner en marcha también una tercera temporada, una decisión que demuestra el impacto que alcanzó la producción gallega entre los espectadores.

Animal se convirtió rápidamente en un éxito. La comedia llegó a convertirse en la segunda ficción de habla no inglesa más vista de Netflix, un dato que confirmó que su historia había logrado conectar con espectadores mucho más allá de Galicia.

El humor, las situaciones absurdas y la retranca gallega fueron algunos de los elementos que marcaron la identidad de la serie. Luis Zahera dio vida a Antón, un veterinario obligado a enfrentarse a los problemas más peculiares relacionados con el mundo de las mascotas y con el comportamiento de sus dueños.

Según el resumen oficial de Netflix: "Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados".

Álvaro Mel se suma al elenco encabezado por Luis Zahera y Lucía Caraballo

La nueva etapa de Animal contará con Luis Zahera y Lucía Caraballo, pero los dos protagonistas no estarán solos. Netflix confirmó la incorporación de Álvaro Mel, que se convertirá en uno de los nuevos nombres destacados de las próximas temporadas.

Su llegada al universo de Kawanda se presentó a través de una peculiar situación de selección. El actor tuvo que superar un casting al que los propios protagonistas prefieren llamar "experiencia".

En la escena, Zahera y Caraballo aparecen caracterizados como Antón y Uxía. Ambos entrevistan al personaje interpretado por Álvaro Mel después de haber visto a otras 250 personas que aspiraban a conseguir un puesto.

La incorporación de Álvaro Mel ampliará el reparto y dará forma a una nueva dinámica entre los personajes principales.

Cómo serán las nuevas temporadas de Animal en Netflix

La segunda y la tercera temporada arrancarán con importantes cambios para Antón y su entorno. Uno de los principales será la puesta en marcha de Kawanda Urban, el nuevo negocio situado en Santiago de Compostela que devolverá la ilusión al protagonista.

La llegada de este proyecto supondrá un nuevo comienzo. Sin embargo, la estabilidad de Antón volverá a estar lejos de estar garantizada.

Su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, se incorporará al negocio después de diplomarse en etología. Su llegada modificará el funcionamiento de Kawanda y marcará el inicio de una nueva etapa para la relación entre ambos personajes.

A ellos se sumará Mike, el personaje interpretado por Álvaro Mel. El nuevo gerente de Kawanda completará el equipo que pondrá en marcha uno de los proyectos más sorprendentes de los próximos capítulos.

Los protagonistas crearán un servicio de entierros para mascotas. El negocio terminará teniendo un éxito inesperado y llevará prosperidad a Topomorto, el pueblo ficticio en el que se desarrolla parte de la historia.

Netflix ha adelantado que ese misterio será uno de los elementos importantes de la nueva etapa. La aparente prosperidad del pueblo y el éxito del negocio esconderán una realidad que los espectadores todavía tendrán que descubrir.

En pocas palabras

  • Netflix renueva: La serie Animal con Luis Zahera tendrá segunda y tercera temporada, con rodajes ya en marcha.
  • Incorporación estelar: Álvaro Mel se une al elenco para dar forma a un nuevo equipo en la ficción.
  • Nuevo negocio: Se lanzará un servicio de entierros para mascotas, Kawanda Urban, en Santiago de Compostela.
Resumen generado por Thinkindot AI
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