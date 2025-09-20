Netflix y su nueva miniserie con tal solo 6 capítulos que ya es la más vista del 2025

Cuando Greta intenta confrontar a su marido sobre la misteriosa foto, descubre que ha desaparecido sin dejar rastro. Poco después, recibe la aterradora noticia de que Jacek fue secuestrado y que, además, sus hijos comienzan a ser víctimas de amenazas directas. Desde ese momento, la vida de la protagonista se convierte en un laberinto de miedo y desesperación.

El camino de Greta hacia la verdad la obliga a remover recuerdos y traumas del pasado que creía enterrados. Cada pista la acerca a un entramado de secretos familiares y conspiraciones ocultas que podrían destruir todo lo que conoce.

Solo una mirada Netflix 2

Harlan Coben, el maestro del suspenso en Netflix

La miniserie está inspirada en la novela del escritor estadounidense Harlan Coben, famoso por su habilidad para construir thrillers que atrapan desde la primera página. Netflix ya ha llevado varias de sus obras a la pantalla con gran éxito, y Solo una mirada se suma a títulos como No hables con extraños o Bosque adentro.

Coben es reconocido por crear personajes comunes que se ven arrastrados a situaciones extraordinarias. En esta producción, el personaje de Greta encarna perfectamente esa dualidad: una mujer corriente obligada a enfrentarse a un mundo oscuro que nunca imaginó.

Harlan Coben

El elenco de la miniserie "Solo una mirada" en Netflix

Maria Debska

Cezary Lukaszewicz

Piotr Stramowski

Mirosaw Zbrojewicz

Marta Malikowska

Mirosaw Haniszewski

Monika Krzywkowska

Andrzej Zieliski

Dorota Pomykaa

Magdalena Osiska

Cuántos capítulos tiene "Solo una mirada"

Con solo seis capítulos, la miniserie se presenta como una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, sin rellenos innecesarios. Cada episodio avanza con ritmo ágil, manteniendo al espectador atrapado en una espiral de misterio y sorpresas.

La brevedad juega a favor: no hay espacio para desvíos narrativos y cada minuto cuenta. Esto convierte a “Solo una mirada” en una experiencia maratoneable de una sola sentada.

Solo una mirada Netflix 3

Por qué ver "Solo una mirada" en Netflix

La plataforma de streaming renueva constantemente su catálogo, pero no todas sus producciones logran visibilidad inmediata. Solo una mirada forma parte de esas series que se esconden entre grandes estrenos, aunque tiene todo para convertirse en un éxito de boca en boca.

El público amante de los thrillers europeos encontrará aquí una propuesta diferente, marcada por la sobriedad narrativa y un estilo menos comercial que las producciones estadounidenses, pero igual de adictivo.

Solo una mirada Netflix 4

El gran valor de esta miniserie radica en su capacidad de mantener la tensión sin descanso. El recurso de la fotografía misteriosa no solo funciona como disparador narrativo, sino como símbolo de los secretos que acechan detrás de lo cotidiano.

La desaparición de Jacek no solo es un conflicto externo, sino también el punto de partida para explorar la fragilidad de los vínculos familiares y la delgada línea entre confianza y engaño.

Tráiler de "Solo una mirada" en Netflix