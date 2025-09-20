En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Netflix y su nueva miniserie con tal solo 6 capítulos que ya es la más vista del 2025

Esta serie corta llegó a Netflix en 2025 con apenas seis episodios y ya se perfila como uno de los thrillers más inquietantes de la plataforma.

Netflix y su nueva miniserie con tal solo 6 capítulos que ya es la más vista del 2025. (Foto: archivo)

Netflix y su nueva miniserie con tal solo 6 capítulos que ya es la más vista del 2025. (Foto: archivo)

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con una propuesta que rápidamente está generando conversación. Se trata de "Solo una mirada", un drama polaco de seis capítulos cargado de suspenso psicológico y giros inesperados que prometen mantenerte pegado a la pantalla. La serie, basada en una novela de Harlan Coben, mezcla el misterio con el drama familiar

Leé también Netflix: Ricardo Darín y Luis Brandoni arrasan con el estreno de la película más vista del año
Netflix: Ricardo Darín y Luis Brandoni arrasan con el estreno de la película más vista del año. (Foto: archivo)

Estrenada el 5 de marzo de 2025, la miniserie está protagonizada por Maria Debska, Cézary Lukaszewicz y Piotr Stramowski, y ofrece la dosis justa de tensión para quienes disfrutan de historias breves, intensas y con finales que dejan sin aliento.

De qué trata "Solo una mirada" en Netflix

La trama sigue la vida de Greta (interpretada por Maria Debska), una mujer que parece tenerlo todo bajo control hasta que un hallazgo cambia su destino. Un día, descubre una vieja fotografía en la que aparece su esposo Jacek (Cézary Lukaszewicz) rodeado de varias personas. Lo perturbador es que en la imagen uno de los rostros está tachado, lo que despierta más preguntas que respuestas.

Solo una mirada Netflix 1

Cuando Greta intenta confrontar a su marido sobre la misteriosa foto, descubre que ha desaparecido sin dejar rastro. Poco después, recibe la aterradora noticia de que Jacek fue secuestrado y que, además, sus hijos comienzan a ser víctimas de amenazas directas. Desde ese momento, la vida de la protagonista se convierte en un laberinto de miedo y desesperación.

El camino de Greta hacia la verdad la obliga a remover recuerdos y traumas del pasado que creía enterrados. Cada pista la acerca a un entramado de secretos familiares y conspiraciones ocultas que podrían destruir todo lo que conoce.

Solo una mirada Netflix 2

Harlan Coben, el maestro del suspenso en Netflix

La miniserie está inspirada en la novela del escritor estadounidense Harlan Coben, famoso por su habilidad para construir thrillers que atrapan desde la primera página. Netflix ya ha llevado varias de sus obras a la pantalla con gran éxito, y Solo una mirada se suma a títulos como No hables con extraños o Bosque adentro.

Coben es reconocido por crear personajes comunes que se ven arrastrados a situaciones extraordinarias. En esta producción, el personaje de Greta encarna perfectamente esa dualidad: una mujer corriente obligada a enfrentarse a un mundo oscuro que nunca imaginó.

Harlan Coben

El elenco de la miniserie "Solo una mirada" en Netflix

  • Maria Debska
  • Cezary Lukaszewicz
  • Piotr Stramowski
  • Mirosaw Zbrojewicz
  • Marta Malikowska
  • Mirosaw Haniszewski
  • Monika Krzywkowska
  • Andrzej Zieliski
  • Dorota Pomykaa
  • Magdalena Osiska

Cuántos capítulos tiene "Solo una mirada"

Con solo seis capítulos, la miniserie se presenta como una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, sin rellenos innecesarios. Cada episodio avanza con ritmo ágil, manteniendo al espectador atrapado en una espiral de misterio y sorpresas.

La brevedad juega a favor: no hay espacio para desvíos narrativos y cada minuto cuenta. Esto convierte a “Solo una mirada” en una experiencia maratoneable de una sola sentada.

Solo una mirada Netflix 3

Por qué ver "Solo una mirada" en Netflix

La plataforma de streaming renueva constantemente su catálogo, pero no todas sus producciones logran visibilidad inmediata. Solo una mirada forma parte de esas series que se esconden entre grandes estrenos, aunque tiene todo para convertirse en un éxito de boca en boca.

El público amante de los thrillers europeos encontrará aquí una propuesta diferente, marcada por la sobriedad narrativa y un estilo menos comercial que las producciones estadounidenses, pero igual de adictivo.

Solo una mirada Netflix 4

El gran valor de esta miniserie radica en su capacidad de mantener la tensión sin descanso. El recurso de la fotografía misteriosa no solo funciona como disparador narrativo, sino como símbolo de los secretos que acechan detrás de lo cotidiano.

La desaparición de Jacek no solo es un conflicto externo, sino también el punto de partida para explorar la fragilidad de los vínculos familiares y la delgada línea entre confianza y engaño.

Tráiler de "Solo una mirada" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
El Chino Darín brilla en Netflix con la mejor serie corta española y apenas tiene 8 episodios
Netflix: Adrián Suar y Carla Peterson enamoran en la comedia romántica argentina más picante
La nueva serie corta de Netflix que se estrenó este año, tiene 10 episodios y es ideal para maratonear

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar