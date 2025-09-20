En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Netflix: Adrián Suar y Carla Peterson enamoran en la comedia romántica argentina más picante

Esta comedia romántica con Adrián Suar y Carla Peterson sigue dando que hablar en Netflix por el humor y su mirada sobre las parejas. La película argentina más vista.

Las producciones argentinas en Netflix no dejan de sorprender. Entre las joyas que resurgen en el catálogo aparece "Dos más dos", una comedia romántica con un toque picante que protagonizan Adrián Suar y Carla Peterson. Esta película estrenada en 2012 volvió a captar la atención de miles de usuarios, sobre todo de quienes buscan una opción divertida y provocadora para ver en pareja.

Con 1 hora y 43 minutos de duración, dirigida por Diego Kaplan y con guion de Daniel Cúparo y Juan Vera, la cinta se consolidó como un clásico moderno del cine nacional. Su tono descontracturado, sumado a las actuaciones de primera línea, la convirtieron en una propuesta que aún hoy resulta atractiva para quienes se animen a explorar sus temáticas.

De qué trata "Dos más dos" en Netflix

La historia gira en torno a dos matrimonios amigos: Diego (Adrián Suar) y Emilia (Julieta Díaz), quienes llevan una vida organizada y previsible junto a su hijo adolescente; y Richard (Juan Minujín) junto a Betina (Carla Peterson), que disfrutan de un estilo más libre y desinhibido.

Dos más dos Netflix 1

Una noche, en medio de una celebración, Richard y Betina hacen una revelación inesperada: practican el intercambio de parejas. No solo lo confiesan, sino que invitan a sus amigos a sumarse a la experiencia. Esa confesión despierta la curiosidad y las fantasías de Emilia, que comienza a insistir para que su esposo acepte el desafío.

Diego, atrapado entre sus propias inseguridades y el deseo de complacer a su mujer, enfrenta un dilema que lo expone a nuevas tensiones. Lo que parecía un simple juego se convierte en un viaje que pondrá a prueba los límites de cada relación, el peso de los prejuicios y la manera en que cada pareja define el amor y la fidelidad.

Dos más dos Netflix 2

Los temas universales que plantea la película

Aunque pasaron más de diez años desde su estreno, Dos más dos sigue vigente porque toca fibras sensibles. La fidelidad, el deseo, la rutina y la búsqueda de novedad en una relación son dilemas que atraviesan a cualquier pareja, sin importar la época.

El film se destaca por poner sobre la mesa estos temas sin caer en dramatismos excesivos. Con un tono ligero y momentos de comedia bien logrados, ofrece un equilibrio que permite reflexionar y reír al mismo tiempo. Además, expone el choque entre la vida tradicional y la búsqueda de libertad personal, mostrando que los modelos de pareja no son estáticos ni únicos.

La película también invita a preguntarse qué tan abiertos estamos a replantear nuestras propias normas en nombre del amor y la felicidad. Como señalaron algunos críticos, logra visibilizar tabúes sin dejar de ser una comedia accesible para un público amplio.

Dos más dos Netflix 3

Por qué ver "Dos más dos" en Netflix

El fenómeno de que Dos más dos resurja en Netflix se explica por varios factores. En primer lugar, el atractivo de su elenco: Adrián Suar, Carla Peterson, Juan Minujín y Julieta Díaz forman un cuarteto que garantiza química y calidad interpretativa. Además, la combinación de humor con un tema provocador la hace ideal para quienes buscan algo distinto a las típicas comedias románticas.

Otro aspecto clave es su capacidad para interpelar al espectador. Más allá de las risas, plantea preguntas incómodas: ¿qué es la fidelidad? ¿hasta dónde puede llegar una pareja para mantener viva la pasión? ¿es posible abrir la relación sin poner en riesgo el amor? Esa tensión entre lo permitido y lo prohibido es la que mantiene a la película en el centro de la conversación.

En tiempos en que las plataformas ofrecen cientos de opciones, títulos como este logran destacarse al ofrecer una mezcla de entretenimiento ligero y reflexión, sin dejar de ser accesibles para un público masivo.

Dos más dos Netflix 4

El elenco con Adrián Suar y Carla Peterson

  • Adrián Suar
  • Carla Peterson
  • Julieta Díaz
  • Juan Minujín
  • Alfredo Casero
  • Tomás Wicz
  • Micaela Cuccaresi
  • Juana Wein

Tráiler de "Dos más dos" en Netflix

