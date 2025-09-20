En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Día de la Primavera: las 10 frases de WhatsApp que todos van a querer recibir este 21 de septiembre

El Día de la Primavera llega con flores, planes al aire libre y mensajes para enviar por WhatsApp. Cuáles son las mejores frases para mandar este 21 de septiembre.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Día de la Primavera: las 10 frases de WhatsApp que todos van a querer recibir este 21 de septiembre. (Foto: archivo)

El Día de la Primavera es una de esas fechas que despiertan sonrisas apenas se menciona. Cada 21 de septiembre, miles de personas en la Argentina celebran el inicio de la nueva estación con flores, picnics, encuentros y, sobre todo, con mensajes en WhatsApp. Un simple saludo cargado de optimismo puede transformar la jornada de familiares, amigos, compañeros de estudio o trabajo.

En esta nota reunimos 10 frases listas para copiar y pegar, ideales para enviar por WhatsApp en esta fecha tan especial. Hay mensajes poéticos, románticos, divertidos, célebres y hasta creados con inteligencia artificial.

WhatsApp: el nuevo escenario de los saludos de primavera

Antes las tarjetas y las llamadas telefónicas marcaban las celebraciones de cada estación. Ahora, WhatsApp es el canal preferido para compartir saludos instantáneos que viajan acompañados de emojis de flores, soles y mariposas. Según estadísticas de la propia aplicación, cada 21 de septiembre los chats se disparan con millones de mensajes en cuestión de segundos.

En ese marco, las frases de primavera se convirtieron en un ritual moderno. Aparecen en grupos familiares, en cadenas que se viralizan y en mensajes personalizados para alguien especial. El saludo se transformó en una manera de mostrar afecto, cercanía y hasta creatividad en medio de la rutina.

Persona con el celular

Cómo elegir la frase adecuada en WhatsApp

Enviar un saludo de primavera por WhatsApp puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un valor emocional significativo. El tono, las palabras y hasta el uso de un emoji pueden marcar la diferencia entre un mensaje olvidable y uno que se recuerde todo el día.

Este año, las frases circulan con distintos matices: desde las motivacionales, que invitan a renovarse, hasta las divertidas, que buscan arrancar una carcajada. También hay espacio para lo romántico y lo poético, sin olvidar las citas célebres que nunca pasan de moda.

Cuándo empieza la primavera en Argentina en 2025

Aunque el 21 de septiembre es la fecha más popular, la entrada exacta de la primavera depende del equinoccio, un fenómeno astronómico que varía cada año. En 2025, el inicio de la estación no coincide con el 21, sino con un día posterior, algo que suele generar confusión. Sin embargo, la tradición argentina mantiene el festejo en esta jornada, con actividades culturales, celebraciones estudiantiles y reuniones al aire libre.

flores-amarillas-primavera

10 frases para enviar por WhatsApp este 21 de septiembre

  1. "Que florezca en vos lo que soñás y se iluminen tus días como este sol de primavera. ¡Feliz 21 de septiembre!".
  2. "La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir: ¡Es hora de celebrar!".
  3. "Primavera: estación en la que hasta el aire parece sonreír. Que tu día esté lleno de esa alegría".
  4. "Bienvenida, primavera: perdón invierno, pero nadie te extraña en el grupo".
  5. "Si las flores hablaran, dirían tu nombre. Feliz Día de la Primavera, mi amor".
  6. "Amigos son las flores que nunca se marchitan. ¡Gracias por estar siempre ahí, feliz primavera!".
  7. "Que esta primavera sea un recordatorio de que siempre se puede volver a empezar".
  8. "Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías, para mí un nuevo amor".
  9. "Que esta primavera traiga proyectos que florezcan y logros que brillen como el sol".
  10. " ¡Feliz Día de la Primavera! Que tu 21 de septiembre esté lleno de color y alegría".
Persona con celular

Cómo hacer tu propia frase original en WhatsApp

Además de copiar alguna de estas propuestas, muchos usuarios prefieren crear un mensaje único. Para eso existen dos recursos sencillos:

  • Usar inteligencia artificial: basta con pedirle a un chatbot que genere un saludo personalizado con el nombre del destinatario.
  • Combinar emojis y palabras: un texto breve con íconos de flores, corazones o soles logra el efecto inmediato de transmitir alegría.

La clave está en adaptar el saludo al vínculo con cada persona: no es lo mismo un mensaje para un grupo de amigos que uno para la pareja o los compañeros de oficina.

