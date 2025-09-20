Día de la Primavera: las 10 frases de WhatsApp que todos van a querer recibir este 21 de septiembre

Persona con el celular

Cómo elegir la frase adecuada en WhatsApp

Enviar un saludo de primavera por WhatsApp puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un valor emocional significativo. El tono, las palabras y hasta el uso de un emoji pueden marcar la diferencia entre un mensaje olvidable y uno que se recuerde todo el día.

Este año, las frases circulan con distintos matices: desde las motivacionales, que invitan a renovarse, hasta las divertidas, que buscan arrancar una carcajada. También hay espacio para lo romántico y lo poético, sin olvidar las citas célebres que nunca pasan de moda.

Cuándo empieza la primavera en Argentina en 2025

Aunque el 21 de septiembre es la fecha más popular, la entrada exacta de la primavera depende del equinoccio, un fenómeno astronómico que varía cada año. En 2025, el inicio de la estación no coincide con el 21, sino con un día posterior, algo que suele generar confusión. Sin embargo, la tradición argentina mantiene el festejo en esta jornada, con actividades culturales, celebraciones estudiantiles y reuniones al aire libre.

flores-amarillas-primavera

10 frases para enviar por WhatsApp este 21 de septiembre

"Que florezca en vos lo que soñás y se iluminen tus días como este sol de primavera. ¡Feliz 21 de septiembre!". "La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir: ¡Es hora de celebrar!". "Primavera: estación en la que hasta el aire parece sonreír. Que tu día esté lleno de esa alegría". "Bienvenida, primavera: perdón invierno, pero nadie te extraña en el grupo". "Si las flores hablaran, dirían tu nombre. Feliz Día de la Primavera, mi amor". "Amigos son las flores que nunca se marchitan. ¡Gracias por estar siempre ahí, feliz primavera!". "Que esta primavera sea un recordatorio de que siempre se puede volver a empezar". "Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías, para mí un nuevo amor". "Que esta primavera traiga proyectos que florezcan y logros que brillen como el sol". " ¡Feliz Día de la Primavera! Que tu 21 de septiembre esté lleno de color y alegría".

Persona con celular

Cómo hacer tu propia frase original en WhatsApp

Además de copiar alguna de estas propuestas, muchos usuarios prefieren crear un mensaje único. Para eso existen dos recursos sencillos:

Usar inteligencia artificial: basta con pedirle a un chatbot que genere un saludo personalizado con el nombre del destinatario.

Combinar emojis y palabras: un texto breve con íconos de flores, corazones o soles logra el efecto inmediato de transmitir alegría.

La clave está en adaptar el saludo al vínculo con cada persona: no es lo mismo un mensaje para un grupo de amigos que uno para la pareja o los compañeros de oficina.