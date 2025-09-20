En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Balcón
Prisión domiciliaria

Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la multitud que se movilizó a 100 días de su detención

La concentración, que fue convocada en San José 1111, apuntó a denunciar la condena judicial. La ex presidenta les agradeció a los manifestantes que se acercaron a saludarla.

Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la multitud que se movilizó a 100 días de su detención. 

Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la multitud que se movilizó a 100 días de su detención. 

Este sábado, cientos de militantes y dirigentes del kirchnerismo se concentraron en San José 1111, donde vive Cristina Kirchner, para reclamar su libertad al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria. La convocatoria, organizada por La Cámpora y otros espacios aliados, se desarrolló bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”.

Fernando Sabag Montiel. (Foto: Reuters)

A las 15.28, la ex presidenta salió al balcón de su casa para saludar a la multitud que la esperaba con cánticos, banderas y consignas en su apoyo. La gente entonó el Himno Nacional y coreó su nombre en medio de un clima de fuerte emoción. En tanto, Cristina volvió a salir varias veces durante la tarde para agradecer las muestras de respaldo.

La concentración buscó visibilizar lo que el kirchnerismo define como una “condena proscriptiva” en la causa Vialidad, que la inhabilitó de manera perpetua para ocupar cargos públicos. El tema reavivó tensiones dentro del peronismo, con pedidos para que el gobernador Axel Kicillof visite a la ex mandataria.

El encuentro entre ambos dirigentes no se había concretado, aunque Kicillof se expresó en redes sociales: “Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil. La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla”.

Reacciones de dirigentes y debate sobre la estrategia electoral

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también se sumó al llamado: Cristina hace 100 días que está en San José 1111; hay que ir a verla y demostrarle nuestro cariño.

En A24, Mayra Mendoza y contó que estaban marchando porque “la condena contra Cristin Kirchner es injusta y la causa está inventada. Por eso, tenemos que votar todos en contra de Javier Milei el 26 de octubre y ponerle un freno a sus políticas”.

En A24, Mayra Mendoza y cont&oacute; que estaban marchando porque &ldquo;la condena contra Cristin Kirchner es injusta".&nbsp;

En A24, Mayra Mendoza y contó que estaban marchando porque “la condena contra Cristin Kirchner es injusta".

En tanto, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli, pidió dejar atrás especulaciones sobre la relación entre Cristina y Kicillof y enfocarse en la situación social: Nos votaron para dar respuestas, no para hablar de llamados o visitas.

El acto mostró la fuerza del kirchnerismo, pero también dejó en evidencia las diferencias internas en la estrategia electoral de cara a octubre, donde el rol de Jorge Taiana, candidato a diputado nacional, empieza a consolidarse como figura central de Fuerza Patria.

