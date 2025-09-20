Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la multitud que se movilizó a 100 días de su detención. 

Embed

Reacciones de dirigentes y debate sobre la estrategia electoral

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también se sumó al llamado: “Cristina hace 100 días que está en San José 1111; hay que ir a verla y demostrarle nuestro cariño”.

En A24, Mayra Mendoza y contó que estaban marchando porque “la condena contra Cristin Kirchner es injusta y la causa está inventada. Por eso, tenemos que votar todos en contra de Javier Milei el 26 de octubre y ponerle un freno a sus políticas”.

Captura En A24, Mayra Mendoza y contó que estaban marchando porque “la condena contra Cristin Kirchner es injusta".

En tanto, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli, pidió dejar atrás especulaciones sobre la relación entre Cristina y Kicillof y enfocarse en la situación social: “Nos votaron para dar respuestas, no para hablar de llamados o visitas”.

El acto mostró la fuerza del kirchnerismo, pero también dejó en evidencia las diferencias internas en la estrategia electoral de cara a octubre, donde el rol de Jorge Taiana, candidato a diputado nacional, empieza a consolidarse como figura central de Fuerza Patria.