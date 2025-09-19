En vivo Radio La Red
Guido Kaczka
El Trece
El renacer

Quién es Emiliano, el hermano de Guido Kaczka de 53 años, que arrasa en Las maldiciones, la serie de Netflix

La transformación de Emiliano Kaczka, el hermano de Guido de 53 años: por qué dejó la TV y cómo volvió y arrasa con todo en Las maldiciones, la serie de Netflix. Enterate.

Quién es Emiliano, el hermano de Guido Kaczka de 53 años, que arrasa en Las maldiciones, la serie de Netflix

En el universo del espectáculo argentino, todos saben quién es Guido Kaczka: conductor, productor y figura de El Trece. Pero muy pocos conocen a su hermano, Emiliano Kaczka, que después de años de silencio volvió a la actuación de manera explosiva y nada menos que en Netflix, donde brilla en la serie Las Maldiciones.

Lejos de la vida mediática de Guido, Emiliano siempre transitó su carrera con perfil bajo, pero ahora los reflectores lo vuelven a encontrar. A los 53 años, este abogado y actor que supo marcar a una generación con su inolvidable papel de Rolo en Clave de Sol, regresa a la pantalla grande del streaming con un papel que lo pone nuevamente en escena junto a Leonardo Sbaraglia, con quien ya compartió rodaje en la recordada tira juvenil.

Emiliano Kaczka comenzó en televisión a los 10 años, en la mítica Pelito, donde conoció a Adrián Suar. Sin embargo, su gran salto fue en los ’80 con Clave de Sol, la tira que marcó a toda una generación de jóvenes argentinos. Allí trabajó con Cecilia Dopazo, Julián Weich, Pablo Rago y un entonces incipiente Leo Sbaraglia.

Con los años, participó en ficciones como Yepetto, Pijama Party, Alta Comedia, Regalo del cielo y Solo para parejas. Pero a comienzos de los 2000, cuando la industria televisiva cambió y los papeles escasearon, decidió tomar distancia:

“Hubo un cambio en la industria, se achicaron las posibilidades de trabajo y no me interesaron las cosas que me ofrecían. Mientras tanto estudiaba Derecho, en forma lenta”, reveló en diálogo con Teleshow.

El destino parecía alejarlo definitivamente de la actuación. Sin embargo, en 2005 tuvo un fugaz regreso cuando interpretó a Jorge Cyterszpiler —el primer representante de Diego Maradona— en La mano de Dios. Pero la película nunca se estrenó. “Me frustré y decidí dedicarme más que nada a mi carrera de abogacía”, confesó.

Su vuelta definitiva llegó de la mano de Las Maldiciones, la nueva serie de Claudia Piñeiro que combina suspenso político y drama familiar. Allí, Emiliano se luce en un rol clave dentro de una trama que pone a prueba los límites del poder y la lealtad.

image

Con Sbaraglia como protagonista absoluto, la ficción se centra en un gobernador al borde del colapso tras el secuestro de su hija Zoe en plena votación política. Entre la traición, los secretos y las presiones, surge un entramado oscuro donde Emiliano se mueve con naturalidad, demostrando que nunca perdió el oficio actoral.

Filmada en el norte argentino, con paisajes áridos y escenas cargadas de tensión, Las Maldiciones ya se ubica entre lo más visto de Netflix, y el nombre de Emiliano Kaczka vuelve a sonar fuerte en el mundo del espectáculo.

Aunque muchos no lo saben, Emiliano comparte una relación entrañable con su hermano famoso. Sobre Guido, reveló: “Nos peleamos y amigamos desde chiquitos como pasa generalmente entre los hermanos. Te diría que nos llevamos muy bien, con saludables interrupciones”.

Casado con Ingrid, una reconocida diseñadora de interiores, es padre de Lara (16) y Lucía (11). La familia es el sostén de este regreso inesperado que hoy lo pone en la mira de todos.

image
