Ruta 11: fatal choque frontal dejó sin vida al médico Lucio Sanabria

El conductor de la camioneta, de 28 años, sufrió una fractura de clavícula y recibió asistencia médica, mientras que su acompañante, de 36, solo tuvo golpes leves y fue derivado por precaución.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, quien ordenó peritajes para determinar si el accidente estuvo relacionado con una maniobra de sobrepaso en un sector con asfalto mojado y calzada de un solo carril por sentido.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante más de cuatro horas mientras personal policial y peritos trabajaban en el lugar.

auto

La muerte de Sanabria generó conmoción en la comunidad médica y entre sus pacientes. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de pesar y también los reclamos por el estado de la ruta entre Mar de Ajó y Pinamar, donde suelen registrarse siniestros graves.

Colegas y allegados lo recordaron como un profesional comprometido. “Qué tristeza. Vuela alto, querido Dr. Lucio... Cuántas guardias compartidas. Siempre en mi corazón”, escribió un compañero en Facebook.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) también expresó su dolor: “Con profundo pesar, despedimos al compañero Lucio Sanabria, afiliado de nuestra seccional de Pinamar. Lo recordaremos como un gran profesional y acompañamos a su familia y colegas en este momento tan difícil”.