Policiales
Choque
INSEGURIDAD VIAL

Ruta 11: fatal choque frontal dejó sin vida al médico Lucio Sanabria

El médico Lucio Reinaldo Sanabria, de 57 años, murió tras un choque frontal entre su auto y una camioneta en la Ruta Provincial 11, entre Punta Médanos y Costa Esmeralda.

Ruta 11: fatal choque frontal dejó sin vida al médico Lucio Sanabria

Un choque frontal ocurrido este viernes por la mañana en la Ruta Provincial 11, entre Punta Médanos y Costa Esmeralda, terminó con la vida del médico Lucio Reinaldo Sanabria, de 57 años, y dejó a otros dos jóvenes heridos.

Leé también Fuerte polémica: la denuncia contra Ricky Sarkany tras un choque en Panamericana
Fuerte polémica: la denuncia contra Ricky Sarkany tras un choque en Panamericana

El siniestro se produjo alrededor de las 9.30, a la altura del kilómetro 376. Por causas que aún son investigadas, un Fiat Cronos conducido por Sanabria colisionó de frente contra una camioneta Ford F-100 en la que viajaban dos hombres desde Santa Teresita.

Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó acudieron al lugar y debieron trabajar varios minutos para rescatar al médico, que había quedado atrapado entre los hierros del auto. Fue trasladado de urgencia al hospital de General Madariaga con politraumatismos, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

auto víctima

El conductor de la camioneta, de 28 años, sufrió una fractura de clavícula y recibió asistencia médica, mientras que su acompañante, de 36, solo tuvo golpes leves y fue derivado por precaución.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, quien ordenó peritajes para determinar si el accidente estuvo relacionado con una maniobra de sobrepaso en un sector con asfalto mojado y calzada de un solo carril por sentido.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante más de cuatro horas mientras personal policial y peritos trabajaban en el lugar.

auto

La muerte de Sanabria generó conmoción en la comunidad médica y entre sus pacientes. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de pesar y también los reclamos por el estado de la ruta entre Mar de Ajó y Pinamar, donde suelen registrarse siniestros graves.

Colegas y allegados lo recordaron como un profesional comprometido. “Qué tristeza. Vuela alto, querido Dr. Lucio... Cuántas guardias compartidas. Siempre en mi corazón”, escribió un compañero en Facebook.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) también expresó su dolor: “Con profundo pesar, despedimos al compañero Lucio Sanabria, afiliado de nuestra seccional de Pinamar. Lo recordaremos como un gran profesional y acompañamos a su familia y colegas en este momento tan difícil”.

