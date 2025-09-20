En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Santa Fe
Crimen
Conmoción

Brutal crimen en Santa Fe: hallaron calcinado a hombre y hay dos detenidos

Damián Strada, de 32 años, fue encontrado en un descampado de Laguna Paiva. Su ex pareja está sospechada de haber participado en el asesinato.

Pedidos desesperados de dinero y una pareja detenida: la trama detrás del macabro asesinato de Damián Strada en Santa Fe. (Foto: gentileza diario UNO).

Pedidos desesperados de dinero y una pareja detenida: la trama detrás del macabro asesinato de Damián Strada en Santa Fe. (Foto: gentileza diario UNO).

El asesinato de Damián Strada, un joven de 32 años de la localidad de María Luisa, conmociona al departamento Las Colonias en Santa Fe. Su cuerpo apareció calcinado en una zona rural de Laguna Paiva, y la investigación derivó en la detención de su expareja y de un hombre sospechado de haber participado en el crimen.

Leé también Atropelló a un ciclista, lo arrastró y huyó: el brutal crimen grabado de un conductor de una app
Atropelló a un ciclista, lo arrastró y huyó: el brutal crimen de un conductor de una app. 

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad y expuso los últimos días de la víctima, marcados por un pedido desesperado de dinero y señales de alerta que terminaron en la peor de las tragedias.

En las semanas previas a su muerte, Strada mostraba un comportamiento inusual y pedía dinero con insistencia. Según relató Andrés Calvo, presidente comunal de María Luisa y empleador del joven, le solicitaba adelantos de sueldo de forma reiterada. Incluso el domingo a la madrugada intentó contactarlo para pedirle una transferencia de 30 mil pesos.

Ese fue su último contacto. Horas después, su ausencia en el trabajo y la preocupación de su madre llevaron a realizar una denuncia en la Subcomisaria 15, que activó un operativo de búsqueda. El martes se confirmó la peor noticia: el cuerpo de Damián fue hallado calcinado en Laguna Paiva.

pedidos-desesperados-de-dinero-y-una-pareja-detenida-la-trama-detras-del-crimen-de-un-hombre-en-santa-fe-foto-gentileza-diario-uno-JBKRY45VPVCGDFIPMVBTIRBYFQ
Pedidos desesperados de dinero y una pareja detenida: la trama detr&aacute;s del crimen de un hombre en Santa Fe. (Foto: gentileza diario UNO).

Pedidos desesperados de dinero y una pareja detenida: la trama detrás del crimen de un hombre en Santa Fe. (Foto: gentileza diario UNO).

Conmoción en María Luisa: un pueblo que pide justicia

Con apenas 950 habitantes, María Luisa quedó paralizada por la tragedia. “Estamos consternados, dolidos y con mucha impotencia por lo que le hicieron a este chico”, expresó Calvo, quien lo describió como un joven humilde y querido por todos.

La indignación colectiva se transformó en un pedido urgente de justicia para que los responsables reciban una condena ejemplar.

Dos detenidos y una investigación en curso

La causa avanzó con rapidez y el fiscal Alejandro Benítez ordenó la detención de dos personas cercanas a la víctima: una mujer con la que Strada había tenido una relación sentimental y un hombre. Ambos fueron arrestados en Monte Vera y en los próximos días enfrentarán la audiencia de imputación, mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas para esclarecer el caso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Santa Fe Crimen Detenidos
Notas relacionadas
Crimen en Río: quién es el principal acusado por la muerte del argentino Alejandro Ainsworth
Crimen en un geriátrico: la insólita acusación contra una mujer de 95 años
Santa Fe: casi 4000 personas participaron de una subasta de autos recuperados del delito

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar