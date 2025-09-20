Brutal crimen en Santa Fe: hallaron calcinado a hombre y hay dos detenidos

pedidos-desesperados-de-dinero-y-una-pareja-detenida-la-trama-detras-del-crimen-de-un-hombre-en-santa-fe-foto-gentileza-diario-uno-JBKRY45VPVCGDFIPMVBTIRBYFQ Pedidos desesperados de dinero y una pareja detenida: la trama detrás del crimen de un hombre en Santa Fe. (Foto: gentileza diario UNO).

Conmoción en María Luisa: un pueblo que pide justicia

Con apenas 950 habitantes, María Luisa quedó paralizada por la tragedia. “Estamos consternados, dolidos y con mucha impotencia por lo que le hicieron a este chico”, expresó Calvo, quien lo describió como un joven humilde y querido por todos.

La indignación colectiva se transformó en un pedido urgente de justicia para que los responsables reciban una condena ejemplar.

Dos detenidos y una investigación en curso

La causa avanzó con rapidez y el fiscal Alejandro Benítez ordenó la detención de dos personas cercanas a la víctima: una mujer con la que Strada había tenido una relación sentimental y un hombre. Ambos fueron arrestados en Monte Vera y en los próximos días enfrentarán la audiencia de imputación, mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas para esclarecer el caso.