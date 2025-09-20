El sentido mensaje de Camilota tras la última operación de Thiago Medina: "Creemos que..."

También, dedicó unas palabras para reflejar la cercanía que siente junto a su familia: "Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fé y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre".

Camila Deniz post

La hermana del ex Gran Hermano describió con crudeza el peso emocional que afronta en estos días de incertidumbre: "Estoy sacando fuerza de donde no la tengo, por mi hermano y por mí. Me duele el alma. Tengo que salir, he salido de un montón de cosas. Me contiene mi familia, mi sobrina. Saco fuerza para transmitirle a Dani también. Quiero que termine esta pesadilla, quiero despertarme y no puedo".

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina fue operado el 19 de septiembre en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde le realizaron una reconstrucción de la parrilla costal. La intervención se extendió por aproximadamente cuatro horas y, según se indicó en el parte médico oficial que compartimos a continuación, no presentó complicaciones.

“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”.

“La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias”.

“En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado".