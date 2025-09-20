El sentido mensaje de Camilota tras la última operación de Thiago Medina: "Creemos que..."

Camila Deniz acudió a las redes sociales para dedicarle un mensaje de aliento a su hermano, Thiago Medina, y agradecer a toda la gente el apoyo brindado en lo que viene siendo uno de los momentos más dificiles que les toca vivir como familia.
Camila Deniz acudió a las redes sociales para dedicarle un mensaje de aliento a su hermano, Thiago Medina, y agradecer a toda la gente el apoyo brindado en lo que viene siendo uno de los momentos más dificiles que les toca vivir como familia.
Después de la operación del ex Gran Hermano 2022, en la que los profesionales médicos llevaron adelante la reconstrucción de la parrilla costal, Daniela Celis confirmó que la intervención había resultado exitosa y que lo más importante ahora era continuar rezando y acompañando su recuperación.
Camilota, también se pronunció en redes sociales y se mostró aliviada por la evolución de Thiago. Como viene señalando desde el comienzo, destacó la fortaleza del joven frente a este duro momento y agradeció el apoyo de los seguidores que se mantuvieron atentos a su estado de salud.
"Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente", publicó en su cuenta personal de Instagram la exparticipante de Cuestión de Peso (El Trece).
También, dedicó unas palabras para reflejar la cercanía que siente junto a su familia: "Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fé y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre".
La hermana del ex Gran Hermano describió con crudeza el peso emocional que afronta en estos días de incertidumbre: "Estoy sacando fuerza de donde no la tengo, por mi hermano y por mí. Me duele el alma. Tengo que salir, he salido de un montón de cosas. Me contiene mi familia, mi sobrina. Saco fuerza para transmitirle a Dani también. Quiero que termine esta pesadilla, quiero despertarme y no puedo".
Thiago Medina fue operado el 19 de septiembre en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde le realizaron una reconstrucción de la parrilla costal. La intervención se extendió por aproximadamente cuatro horas y, según se indicó en el parte médico oficial que compartimos a continuación, no presentó complicaciones.
“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”.
“La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias”.
“En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado".