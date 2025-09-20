Así es el lujoso camarín que Wanda Nara tendrá en MasterChef Celebrity 2025: “El lugar donde...”

“Empezando a preparar el lugar donde voy a estar muchas horas. Mi camarín”, escribió así la mediática sobre una postal de un sofisticado living, con un enorme sillón color manteca, almohadones azules y marrones, una mesa ratona de diseño y una de sus lujosas valijas junto a su maletín de maquillajes al lado del mobiliario en señal de que ya está lista para instalarse nuevamente en el canal.

Claro que fiel a su costumbre hedonista de ostentar cada uno de sus lujos, Wanda Nara no dejó de mostrar el cómodo look que seleccionó para su "Día 1" en el canal de Martínez en esta nueva etapa de su contrato con Telefe. Así, la rubia posó frente a un espejo, donde se la puede ver con un outfit súper canchero de pantalones anchos y rectos de color negro, con un suéter top al tono, gafas de sol, zapatillas blancas y una de sus tantas carteras de lujo de una famosísima firma internacional.

De esta manera, con sus posteos Wanda Nara dejó claro que su camarín no será sólo un espacio de trabajo, sino todo un refugio repleto de glamour en el que pasará largas jornadas, tanto en los momentos de preparación como de descanso durante la grabaciones del popular reality de cocina.

Wanda Nara - Camarín MasterChef 2025 1

Por qué Maxi López, el exmarido de Wanda Nara, podría bajarse de MasterChef Celebrity

Mientras Wanda Nara ultima los preparativos para el inminente debut de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe y quedaron confirmadas las figuras que participarán del reality culinario, surgió una información que podría complicar la presencia de Maxi López en el programa.

Según trascendió, el exfutbolista no estaría del todo conforme con los términos de su incorporación. El conflicto se originó en torno al contrato económico que había pedido como condición para aceptar la propuesta. En una primera negociación, Maxi habría solicitado un acuerdo elevado, cifra que Wanda intentó alcanzar proponiéndole la inclusión de un sponsor que cubriera la diferencia.

En SQP (América TV), Yanina Latorre relató la interna y sumó un dato adicional sobre la situación financiera de López en Suiza, donde adquirió el 40% del club FC Paradiso en abril, lo que también generaría tensiones en su agenda y en la posibilidad de sumarse al show gastronómico.

“Ayer contó Fava (Daniel) en A la tarde que parece ser que Wanda le habría prometido cosas a Maxi que no estaría cumpliendo. Quería un contrato millonario”, señaló Latorre.

En la misma línea, la periodista Nancy Duré explicó cómo intentaron resolver la diferencia económica: “Como no llegaba el canal, Wanda dijo ‘vamos a conseguir un sponsor que complemente lo que falta para que él pueda venir’”.

El problema, según relataron en el ciclo, es que ese patrocinio nunca apareció y la relación entre ambos habría quedado tensa. “Ahora como no hay sponsor, está enojado con Wanda, entonces él no viene. Es un laburo, un reality y cobrás un sueldo. Se piensan que se van a llenar de guita”, opinó sin filtro Yanina.

La panelista incluso ironizó sobre el reclamo de López: “Se supone que hay gente que no tiene para pagar el curso de cocina, pero Maxi López se entiende que sí tiene. Estar reclamando ‘no me pagaste tres clases de cocina, no voy’, de cuarta”.

De esta manera, el futuro del exdelantero en MasterChef Celebrity se mantiene en suspenso, mientras Wanda busca resolver la situación para que nada opaque el estreno del programa.