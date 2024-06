Netflix: Ya está la serie más esperada del año y se transformó en el estreno más visto

La serie, compuesta por 12 episodios de entre 47 y 55 minutos cada uno, narra la vida de Luca Travaglia, interpretado magistralmente por Edoardo Leo. Travaglia, un ex inspector jefe antiterrorista, se convierte en investigador privado, atendiendo a aquellos que no desean o no pueden acudir a la policía. Esta premisa ha resonado profundamente entre los suscriptores de Netflix, quienes han alabado la serie por su trama intrigante y su ejecución impecable.