Ni lavandina ni detergente: la forma ideal de ELIMINAR la grasa de los muebles de la cocina

Una de sus características es que presenta una acción ligeramente abrasiva. Esto permite ayudar a desprender suciedad adherida cuando se utiliza correctamente y sin ejercer demasiada presión sobre la superficie.

También puede contribuir a neutralizar olores y a remover restos de grasa acumulados en distintas zonas de la cocina.

Por eso, en lugar de aplicar directamente productos más agresivos, se puede preparar una mezcla casera y utilizarla sobre los muebles. La clave estará en controlar la cantidad de agua, trabajar con elementos suaves y retirar completamente los restos al terminar.

El procedimiento no requiere una gran cantidad de ingredientes. De hecho, alcanza con bicarbonato de sodio y agua tibia para preparar la pasta que se utilizará durante la limpieza.

La mezcla que se prepara en pocos minutos

Para comenzar, habrá que colocar dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente.

Después se agregará una pequeña cantidad de agua tibia y se mezclará hasta conseguir una pasta. La preparación no deberá quedar demasiado líquida, porque tendrá que adherirse a las zonas con grasa.

Una vez lista, se podrá aplicar sobre los sectores donde se haya formado la película pegajosa.

Es importante utilizar una esponja suave o un paño de microfibra. De esta manera, se podrá distribuir la mezcla sin recurrir a elementos que puedan generar marcas o rayones.

Luego habrá que dejar actuar la preparación durante entre 5 y 10 minutos. Ese tiempo permitirá que el bicarbonato ayude a aflojar la suciedad acumulada.

El paso a paso para retirar la grasa

La limpieza puede realizarse siguiendo una serie de pasos simples:

Preparar la pasta: mezclar dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua tibia.

mezclar dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua tibia. Aplicar sobre la grasa: distribuir la mezcla sobre las zonas donde se haya acumulado suciedad.

distribuir la mezcla sobre las zonas donde se haya acumulado suciedad. Dejar actuar: esperar entre 5 y 10 minutos antes de comenzar a frotar.

esperar entre 5 y 10 minutos antes de comenzar a frotar. Frotar suavemente: realizar movimientos circulares utilizando una esponja suave o un paño, sin ejercer demasiada presión.

realizar movimientos circulares utilizando una esponja suave o un paño, sin ejercer demasiada presión. Retirar la mezcla: pasar un paño húmedo y limpio para eliminar los restos de bicarbonato y suciedad.

pasar un paño húmedo y limpio para eliminar los restos de bicarbonato y suciedad. Secar: utilizar otro paño seco para evitar que queden marcas de humedad sobre el mueble.

El último paso también será importante. Una vez retirada la mezcla, la superficie deberá quedar seca, especialmente cuando se trate de muebles fabricados con materiales que puedan verse afectados por la humedad.

Dónde se puede aplicar este método

El procedimiento puede utilizarse especialmente sobre distintas superficies presentes en la cocina.

Entre ellas se encuentran los muebles de melamina, las alacenas laminadas y los frentes de MDF. También puede emplearse en azulejos cercanos a la zona donde se cocina.

En el caso de las campanas extractoras, el método puede utilizarse sobre determinados acabados pintados o de acero inoxidable, siempre que se trabaje con una esponja suave y sin realizar movimientos demasiado agresivos.

La superficie será un factor determinante. No todos los materiales reaccionan de la misma manera ante un producto con propiedades ligeramente abrasivas.

Por ese motivo, antes de aplicar la pasta sobre una zona amplia, será conveniente hacer una prueba en un sector poco visible. De esta forma se podrá comprobar cómo responde el acabado antes de continuar con el resto del mueble.

Por qué conviene evitar la presión excesiva

Uno de los puntos centrales del método no estará solamente en qué producto se utilice, sino también en cómo se aplique.

El bicarbonato presenta una textura que puede ayudar a desprender suciedad, pero eso no significa que sea necesario frotar con fuerza.

La limpieza deberá hacerse con movimientos circulares y suaves. Si se ejerce demasiada presión, especialmente sobre acabados delicados, se podría afectar la apariencia de la superficie.

El uso de una esponja suave o un paño de microfibra permitirá trabajar de una manera más controlada.

También será importante no dejar la preparación durante más tiempo del indicado. El procedimiento planteado utiliza un período de entre 5 y 10 minutos para que la mezcla actúe sobre la suciedad.

El detalle que puede evitar marcas en los muebles

Después de retirar la pasta, todavía quedará un paso fundamental: secar correctamente la superficie.

Primero habrá que utilizar un paño húmedo y limpio para retirar todos los restos de la mezcla. Después se pasará un paño seco.

Este procedimiento ayudará a evitar que queden marcas de humedad y permitirá recuperar el aspecto limpio del mueble.

La recomendación será especialmente útil en zonas donde se acumule vapor o humedad con frecuencia. Una limpieza correcta no dependerá únicamente de retirar la grasa, sino también de dejar la superficie en buenas condiciones una vez finalizado el procedimiento.