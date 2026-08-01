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Hallazgo inesperado: una descompensación reveló un arsenal militar y objetos con simbología nazi en una casa de Flores

Lo que comenzó como una emergencia médica terminó revelando uno de los hallazgos más llamativos de los últimos tiempos en la Ciudad de Buenos Aires.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
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Una descompensación reveló un arsenal militar y objetos con simbología nazi en una casa de Flores. (Foto: Policía)

Una descompensación reveló un arsenal militar y objetos con simbología nazi en una casa de Flores. (Foto: Policía)

Un llamado al 911 alertó que un hombre de 89 años se había descompensado en su vivienda del barrio de Flores. Horas después, esa intervención derivó en una investigación federal tras el descubrimiento de un importante arsenal de armas de guerra y una colección de objetos con simbología nazi.

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Lo que comenzó como una emergencia médica terminó revelando uno de los hallazgos más llamativos de los últimos tiempos en la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo reconstruir A24.com, el procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Lautaro al 100. Efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C llegaron al lugar junto a personal del SAME para asistir al propietario del inmueble.

Una vez que el hombre fue trasladado al Hospital Piñero, los policías advirtieron que dentro de la casa había una gran cantidad de armas de fuego, municiones y distintos elementos asociados al Tercer Reich.

La escena motivó la inmediata intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, que ordenó preservar el lugar y realizar un inventario completo de todo el material encontrado. “Lo que encontramos fue una colección nazi con cascos, armas antiguas y mucho material que va a necesitar de un peritaje exhaustivo”, reveló una fuente policial.

Uno de los hallazgos m&aacute;s llamativos de los &uacute;ltimos tiempos en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los hallazgos más llamativos de los últimos tiempos en la Ciudad de Buenos Aires.

De hecho, peritos de la Policía Científica y especialistas de las divisiones Balística y Explosivos trabajaron durante varias horas para identificar y clasificar cada uno de los elementos.

El relevamiento confirmó la magnitud del hallazgo. Fueron secuestradas catorce armas de puño entre pistolas y revólveres de distintos calibres, once fusiles y carabinas de diversas épocas, dos fusiles pesados, una ametralladora pesada montada sobre trípode, una importante cantidad de municiones y al menos 22 evidencias relacionadas con material explosivo, entre ellas proyectiles de artillería y granadas de mano.

Pero el arsenal no fue lo único que llamó la atención de los investigadores. En el interior de la vivienda también aparecieron cascos militares, armas blancas, accesorios, insignias, indumentaria y distintas piezas con simbología nazi. La combinación de armamento militar y objetos vinculados al régimen de Adolf Hitler convirtió el procedimiento en algo más que un simple secuestro de armas.

Ahora la investigación deberá responder varios interrogantes. Por un lado, establecer si el arsenal estaba registrado ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y determinar el origen de cada una de las armas. Por otro, reconstruir la procedencia de los objetos con simbología nazi para saber si formaban parte de una colección privada, si poseen valor histórico o si existe alguna otra explicación para su tenencia.

Todo el material qued&oacute; secuestrado mientras avanzan los peritajes.

Todo el material quedó secuestrado mientras avanzan los peritajes.

El hallazgo vuelve a poner en escena un fenómeno que aparece periódicamente en Argentina: el descubrimiento de material relacionado con el nazismo. La llegada al país de numerosos jerarcas y colaboradores del Tercer Reich después de la Segunda Guerra Mundial, sumada al mercado de coleccionismo de militaria, explica que todavía hoy emerjan piezas de esa época. Sin embargo, cada caso presenta características particulares y requiere una investigación específica para determinar el origen y el destino de esos objetos.

Por disposición judicial, todo el material quedó secuestrado mientras avanzan los peritajes. Lo que comenzó como una asistencia médica por la descompensación de un anciano terminó abriendo la puerta a una investigación federal sobre un patrimonio tan inusual como inquietante, cuyas respuestas recién empiezan a buscarse.

Facundo Pastor
Por Facundo Pastor
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En pocas palabras

  • Hallazgo inesperado: Una descompensación médica en Flores derivó en el descubrimiento de un arsenal militar y objetos nazis.
  • Arsenal y objetos: Se secuestraron 14 pistolas, 11 fusiles, una ametralladora, municiones y elementos con simbología nazi.
  • Investigación federal: Se busca determinar el registro de las armas y el origen de los objetos para esclarecer el caso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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