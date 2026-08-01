Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró: "Está en terapia intensiva intubado"

“Están esperando, el estado es delicado, están trabajando para estabilizarlo y están viendo qué es lo que va a pasar con él, porque la realidad de todo esto es que está intubado y el momento que está viviendo es un poco crítico”, explicó Pepe Ochoa sobre la situación que enfrenta actualmente Luis De Stefano.

Durante la charla en el programa, el 'angelito' también reveló que la internación no ocurrió en las últimas horas, sino que comenzó días atrás, aunque con el paso del tiempo el cuadro presentó un deterioro. "Lo internaron hace una semana, entró por algo más pavo y empezó a desmejorar", detalló, sin dar a conocer información específica sobre el motivo que derivó en la hospitalización.

La noticia generó sorpresa entre los integrantes del ciclo y preocupación por la salud del empresario, mientras se espera conocer nuevos detalles sobre su evolución. Hasta el momento, Iliana Calabró decidió mantener silencio público y no realizó declaraciones sobre el delicado momento que atraviesa su pareja.

La actriz y su novio comenzaron su vínculo en 2023 y, desde entonces, habían mantenido una relación que se desarrolló lejos de los grandes escándalos mediáticos. Ahora, la atención está puesta en la evolución de Luis De Stefano y en el parte que pueda conocerse sobre su estado de salud.

El día que el novio de Iliana Calabró casi pierde la vida en un accidente automovilístico

A comienzos de enero de 2025, Luis Alberto De Stefano, pareja de Iliana Calabró, protagonizó un accidente vial en el barrio porteño de Caballito, luego de que su vehículo fuera impactado por una ambulancia perteneciente a un servicio de asistencia médica.

En aquel momento, la noticia fue difundida en LAM (América), donde Santiago Riva Roy brindó detalles desde el lugar del hecho y explicó que el empresario se encontraba circulando por la zona del Cid Campeador. “Chocó el marido de Iliana Calabró. Estaba muy cerca del Cid Campeador, casi va a buscar a Iliana Calabró momentos antes en Kuarzo pero finalmente estaba solo”, relató el periodista.

Sobre la mecánica del accidente, ampliaron que el choque ocurrió cuando De Stefano atravesaba la intersección de la Avenida Honorio Pueyrredón y Ángel Gallardo. “El semáforo da verde, Luis pasa, y lo chocó de costado una ambulancia de ayuda médica. Muy fuerte”, señalaron en el programa.

Por su parte, Iliana Calabró expresó en aquel momento su preocupación por la situación y reveló: “Si yo estaba con Luis no la contaba. Iba en el asiento del acompañante”.

Tras el impacto, los involucrados fueron trasladados al Hospital Durand. Luego, Santiago Riva Roy informó que el empresario había recibido el alta y se encontraba recuperándose: “Luis está bien ahora. Está con hematomas en el tórax”.