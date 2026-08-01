Joven argentina muerta en Punta del Este: por qué su familia cuestionó la investigación

La última imágen registrada por las cámaras de seguridad. (Foto: captura)

Según informó Montevideo Portal, entre los objetos personales de la joven había una carta que, hasta el momento, la familia aún no pudo leer. Durante el operativo de búsqueda, la Policía reconstruyó el recorrido de Pepa mediante testimonios y registros de cámaras de seguridad privadas. Esas imágenes permitieron ubicarla caminando por la zona donde finalmente fue encontrada.

De acuerdo con el relato de sus familiares, los investigadores les manifestaron que entendían que la joven estaba "delirando", ya que caminaba "sin rumbo". Esa explicación fue cuestionada por el entorno más cercano de la víctima.

"Es raro que nos digan que estaba delirando, cuando la veíamos caminar con el celular como cualquier persona normal que va por la calle. Si es por eso, todo el mundo está delirando", expresaron familiares de Pepa en declaraciones a Montevideo Portal.

Los familiares de la joven argentina que fue encontrada muerta en Punta del Este dudan de la versión policial. (Foto: gentileza Montevideo Portal)

Evalúan recurrir a la Justicia

Los allegados consideran que las autoridades contaban con información suficiente y tuvieron tiempo para localizar a la joven antes del desenlace fatal. En cambio, desde la Policía sostienen que el operativo se realizó conforme a los protocolos previstos para este tipo de casos.

Aunque la causa fue archivada tras la conclusión oficial, la familia insiste en que persisten interrogantes sobre la actuación policial. Según el medio uruguayo, primero atravesarán el proceso de duelo y luego analizarán la posibilidad de impulsar acciones judiciales para intentar esclarecer las circunstancias del caso y obtener respuestas.