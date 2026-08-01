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Joven argentina muerta en Punta del Este: por qué su familia cuestionó la investigación

Pepa Almendra Vergara di Benedetto, de 18 años, había desaparecido el lunes y fue encontrada sin vida en Playa Mansa. La Policía uruguaya concluyó que se trató de un suicidio, pero sus allegados dudan de la versión oficial.

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Pepa Almedra Vergara di Benedetto tenía 18 años. (Foto: gentileza Portada Punta del Este)

Pepa Almedra Vergara di Benedetto tenía 18 años. (Foto: gentileza Portada Punta del Este)

La muerte de Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una joven argentina de 18 años que vivía desde hacía un tiempo en Punta del Este, generó conmoción en Uruguay y Argentina. La adolescente había desaparecido el lunes por la tarde y, tras más de 24 horas de intensa búsqueda, f ue encontrada sin vida entre los arbustos de la parada 5 de Playa Mansa, lo que generó dudas sobre la investigación por parte de los familiares.

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El hallazgo ocurrió durante la noche del martes y fue realizado por su propio padre, quien llegó hasta el lugar luego de que una cámara de seguridad registrara a la joven caminando por esa zona. Tras el descubrimiento, dio aviso inmediato a la Policía.

Las autoridades uruguayas concluyeron que Pepa se quitó la vida y cerraron la investigación. Sin embargo, la familia de la víctima rechaza esa versión como explicación suficiente y sostiene que existen numerosas dudas sobre cómo se desarrolló la búsqueda y por qué no lograron encontrarla antes.

Una vez terminadas las pericias, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior entierro, previsto para el jueves. No obstante, los allegados todavía esperan recibir las pertenencias que fueron encontradas junto al cadáver.

La &uacute;ltima im&aacute;gen registrada por las c&aacute;maras de seguridad. (Foto: captura)

La última imágen registrada por las cámaras de seguridad. (Foto: captura)

Según informó Montevideo Portal, entre los objetos personales de la joven había una carta que, hasta el momento, la familia aún no pudo leer. Durante el operativo de búsqueda, la Policía reconstruyó el recorrido de Pepa mediante testimonios y registros de cámaras de seguridad privadas. Esas imágenes permitieron ubicarla caminando por la zona donde finalmente fue encontrada.

De acuerdo con el relato de sus familiares, los investigadores les manifestaron que entendían que la joven estaba "delirando", ya que caminaba "sin rumbo". Esa explicación fue cuestionada por el entorno más cercano de la víctima.

"Es raro que nos digan que estaba delirando, cuando la veíamos caminar con el celular como cualquier persona normal que va por la calle. Si es por eso, todo el mundo está delirando", expresaron familiares de Pepa en declaraciones a Montevideo Portal.

Los familiares de la joven argentina que fue encontrada muerta en Punta del Este dudan de la versi&oacute;n policial. (Foto: gentileza Montevideo Portal)

Los familiares de la joven argentina que fue encontrada muerta en Punta del Este dudan de la versión policial. (Foto: gentileza Montevideo Portal)

Evalúan recurrir a la Justicia

Los allegados consideran que las autoridades contaban con información suficiente y tuvieron tiempo para localizar a la joven antes del desenlace fatal. En cambio, desde la Policía sostienen que el operativo se realizó conforme a los protocolos previstos para este tipo de casos.

Aunque la causa fue archivada tras la conclusión oficial, la familia insiste en que persisten interrogantes sobre la actuación policial. Según el medio uruguayo, primero atravesarán el proceso de duelo y luego analizarán la posibilidad de impulsar acciones judiciales para intentar esclarecer las circunstancias del caso y obtener respuestas.

En pocas palabras

  • Joven argentina desaparecida: Pepa Almendra Vergara di Benedetto, de 18 años, fue hallada sin vida en Playa Mansa, Punta del Este.
  • Dudas familiares: La familia cuestiona la conclusión de suicidio de la policía uruguaya y la investigación.
  • Próximos pasos: Los allegados esperan el duelo para evaluar acciones judiciales y esclarecer las circunstancias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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