El superalimento natural que tiene mucha más proteína que la carne y el huevo

Además de su altísimo contenido proteico, que puede alcanzar entre un 55% y 70% de su peso seco, superando gramo a gramo a la carne o el pescado que rondan entre el 20% y 25%, la espirulina es una fuente completa de aminoácidos esenciales. Por ejemplo, 10 gramos de este suplemento aportan entre 5,5 y 7 gramos de proteína, lo que equivale a casi 30 gramos de carne.

A eso se suma su aporte de minerales clave como hierro, magnesio, calcio, potasio y zinc, fundamentales para funciones metabólicas y el sistema inmunológico. También incluye poderosos antioxidantes como la ficocianina y el beta-caroteno, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo. Y contiene ácido gamma-linolénico (GLA), un ácido graso omega-6 esencial con efectos beneficiosos para la salud.

Los 9 grandes beneficios de la espirulina para la salud

ESPIRULINA

Reduce el colesterol malo (LDL), sube el bueno (HDL) y baja los triglicéridos , ayudando a mejorar el perfil lipídico.

Disminuye la presión arterial , especialmente en personas con hipertensión leve.

Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre , siendo útil en casos de diabetes tipo 2.

Protege la salud del corazón , gracias a su efecto combinado sobre colesterol, presión arterial y glucosa.

Combate la inflamación crónica , por su alto contenido antioxidante, como la ficocianina.

Aumenta la energía y combate la fatiga , como lo muestran estudios que observaron mejoras en personas con agotamiento físico.

Mejora la fuerza y la resistencia física , lo que la convierte en un suplemento muy valorado por deportistas.

Tiene efecto hepatoprotector , ayudando a proteger y mejorar la función del hígado.

Posee acción antialérgica, con evidencia de reducción de síntomas en casos de rinitis alérgica.

¿Cómo consumir la espirulina?

Se puede encontrar en polvo, tabletas o cápsulas. La dosis recomendada suele ir de 1 a 3 gramos diarios, aunque algunas personas llegan a consumir hasta 10 gramos según indicación profesional. Es importante acompañarla con una dieta equilibrada y consultar con un especialista antes de comenzar a tomarla.

Aunque es un suplemento natural, no está libre de riesgos. Puede interactuar con ciertos medicamentos y debe provenir de fuentes seguras para evitar contaminación con metales pesados o toxinas. Siempre es recomendable verificar el origen del producto.