Así fue el devastador choque que terminó con tres nenes hospitalizados y sus padres muertos: el impactante video

Un video muestra el instante del brutal accidente en José C. Paz que dejó a una pareja fallecida y a sus tres hijos internados en grave estado.
La familia viajaba en un Renault 12 cuando una camioneta Amarok los embistió a toda velocidad. El conductor, Michael Jean Carballo, de 23 años, quedó detenido e imputado por doble homicidio culposo.
Renzo y Eliana Benítez fallecieron tras el siniestro. (Foto: A24).
El hecho ocurrió el viernes por la noche, en la esquina de Ruta 197 y Mendoza, cuando una Volkswagen Amarok, conducida por un joven de 23 años, chocó de lleno contra un Renault 12 en el que viajaban cinco personas.
Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, el auto familiar parece cruzar la avenida con una maniobra riesgosa. En cuestión de segundos, la camioneta apareció a gran velocidad y se incrustó en el lateral del vehículo.
El impacto fue tan violento que el conductor salió despedido del auto, que quedó completamente destrozado, mientras la camioneta terminó incrustada contra un poste.
En el Renault viajaban Renzo y Eliana Benítez, junto a sus hijos de 7, 11 y 14 años. La pareja murió en el acto, mientras que los chicos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos.
Los menores fueron trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos, y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. El mayor de los hermanos permanece en grave estado.
El conductor de la camioneta, Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad.
Su abogado, Juan Carlos Osorio, afirmó que el test de alcoholemia dio negativo y que su defendido “no se encontraba bajo efecto de ningún estupefaciente”. Agregó además que “dio el consentimiento para que se le practiquen exámenes sanguíneos”.
La Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.
Michael Jean Carballo, de 23 años, se encuentra detenido acusado de atropellar y matar con su camioneta a Renzo y Eliana Benítez en el brutal accidente ocurrido en José C. Paz.
Antes de la noche trágica, el joven —con domicilio en Martínez— mostraba en sus redes sociales una marcada afición por la velocidad, el desenfreno y la falta de límites al volante.
En su cuenta de Instagram, Carballo solía publicar videos manejando cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno, además de exhibir fotografías de la Volkswagen Amarok con la que el viernes protagonizó el impacto fatal.
En una de las publicaciones, donde se lo ve corriendo picadas ilegales arriba de un cuatriciclo, escribió la frase: “¿Quién se suma?”, reflejando su temeraria conducta al conducir.
En otras imágenes, el joven aparecía en fiestas, rodeado de amigos y posando junto a cantantes de cumbia, reforzando una imagen pública asociada al exceso y la ostentación.