Así fue el devastador choque que terminó con tres nenes hospitalizados y sus padres muertos: el impactante video

En el Renault viajaban Renzo y Eliana Benítez, junto a sus hijos de 7, 11 y 14 años. La pareja murió en el acto, mientras que los chicos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos.

Los menores fueron trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos, y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. El mayor de los hermanos permanece en grave estado.

El conductor de la camioneta, Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad.

Su abogado, Juan Carlos Osorio, afirmó que el test de alcoholemia dio negativo y que su defendido “no se encontraba bajo efecto de ningún estupefaciente”. Agregó además que “dio el consentimiento para que se le practiquen exámenes sanguíneos”.

La Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

¿Quién es Michael Jean Carballo, el responsable del choque?

Michael Jean Carballo, de 23 años, se encuentra detenido acusado de atropellar y matar con su camioneta a Renzo y Eliana Benítez en el brutal accidente ocurrido en José C. Paz.

Antes de la noche trágica, el joven —con domicilio en Martínez— mostraba en sus redes sociales una marcada afición por la velocidad, el desenfreno y la falta de límites al volante.

michael-jean-carballo-se-mostraba-en-fiestas-nocturnas-foto-instagram-carballomicha-SDJXX5WNPJHMHF2F3HV3FCFTJU

En su cuenta de Instagram, Carballo solía publicar videos manejando cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno, además de exhibir fotografías de la Volkswagen Amarok con la que el viernes protagonizó el impacto fatal.

En una de las publicaciones, donde se lo ve corriendo picadas ilegales arriba de un cuatriciclo, escribió la frase: “¿Quién se suma?”, reflejando su temeraria conducta al conducir.

En otras imágenes, el joven aparecía en fiestas, rodeado de amigos y posando junto a cantantes de cumbia, reforzando una imagen pública asociada al exceso y la ostentación.