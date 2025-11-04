Brutal cambio: así está hoy Helena, la hija de 20 años de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Apasionada por la batería, el skate y los animales aunque también jugó al fútbol durante mucho tiempo, Helena construyó un estilo de vida alejado de la exposición mediática. En sus redes comparte poco, pero cada publicación deja entrever una personalidad fuerte, libre y sin artificios.

Su look urbano y descontracturado la define: prefiere la comodidad al glamour, y la naturalidad al filtro. En una era donde las redes dictan estándares de belleza, Helena Ortega elige romper con todo y mostrarse tal cual es.

image

El cambio físico de Helena va más allá de lo visual. Representa una declaración de identidad y autenticidad. En un entorno familiar donde la fama es parte del ADN, ella decidió marcar su propio camino, sin estrategias ni campañas.

Su parecido con su padre, Sebastián Ortega, es innegable: comparten esa mirada, el estilo relajado y una vibra artística que se percibe incluso sin palabras.