Rodrigo Lussich cruzó con todo a Marcelo Tinelli en medio del conflicto familiar: "No acuses de...".

Finalmente, Rodrigo Lussich remarcó: "Aclaro también que el resto lo sabés vos. Pero no acuses de cosas que no sabés, porque no son ciertas. Te advierto que tengas cuidado con la gente a la que acusás de bajar línea, porque estás equivocadísimo y no tenés ni idea quién da la data. Sobre todo de tu salida o no del streaming de Carnaval, ni de que nosotros tengamos que hacernos eco de lo que nos dice nadie. Porque tengo los suficientes años de profesión y de coherencia para decir lo que pienso, y me la banco".

¿Qué dijo Marcelo Tinelli en medio del escándalo con Juanita?

Juanita Tinelli generó un fuerte revuelo el fin de semana al publicar un polémico mensaje en su cuenta de Instagram, donde contó que recibió amenazas y expresó su desacuerdo con algunas actitudes de su padre, Marcelo Tinelli.

La extensa publicación de la joven dejó al descubierto una interna familiar hasta ahora desconocida, lo que llevó al conductor a compartir un mensaje en su cuenta de X para dar más detalles sobre la situación que atraviesa junto a los suyos.

"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada", indicó el animador del programa de streaming Estamos de paso (Carnaval).

"Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", continuó Tinelli desde su perfil en la red social.

Luego, agregó un mensaje dirigido a cada uno de sus hijos: "Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo."

Más adelante, el conductor sumó palabras de agradecimiento hacia las madres de sus hijos: "Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis exmujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas."

"Amo a mis cinco hijos, son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos", finalizó Tinelli sobre el difícil momento que atraviesan.

Horas después del mensaje de su hija, el conductor volvió a remarcar: "Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia."

Y cerró con un pedido a la prensa: "Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias."