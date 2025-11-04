En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Cómo preparar cookies de avena con chips de chocolate en casa, paso a paso

Con una textura suave por dentro y crocante por fuera, las cookies de avena y chocolate son un clásico irresistible. Se preparan en pocos pasos y con ingredientes básicos que seguramente ya tenés en casa.

Cómo preparar cookies de avena con chips de chocolate en casa, paso a paso

Las cookies de avena y chocolate se ganaron un lugar fijo entre las recetas favoritas de quienes aman lo dulce, pero buscan una opción más natural. Son fáciles de hacer, no requieren equipamiento especial y logran ese equilibrio justo entre lo crocante y lo húmedo que las convierte en un éxito asegurado.

Leé también Cómo lograr bizcochitos de grasa perfectos: la receta de la abuela que no falla
como lograr bizcochitos de grasa perfectos: la receta de la abuela que no falla
image

Además, su base de avena aporta una textura rústica y un sabor particular, que combina de forma ideal con los chips o trozos de chocolate. Son perfectas para acompañar el café, el mate o para tener a mano como colación dulce a cualquier hora del día.

A diferencia de las galletitas industriales, estas cookies caseras permiten ajustar el nivel de dulzor, elegir el tipo de chocolate o incluso reemplazar ingredientes para hacerlas más livianas o sin azúcar.

Ingredientes para hacer cookies de avena y chocolate caseras

Los ingredientes son simples y fáciles de conseguir. Para una bandeja de unas 12 a 15 cookies medianas se necesita:

  • 100 g de manteca (a temperatura ambiente)

  • ½ taza de azúcar común o rubia

  • 1 huevo

  • 1 taza de avena arrollada

  • 1 taza de harina común (0000)

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 100 g de chips o trozos de chocolate

Se pueden usar chips de chocolate semiamargo, con leche o una mezcla de ambos, según el gusto de cada uno.

Paso a paso: cómo hacer cookies de avena y chocolate

  • Batir los ingredientes húmedos

    En un bol, mezclar la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave. Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

  • Incorporar los secos

    Añadir la harina tamizada, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar. Luego sumar la avena y los chips de chocolate. La masa debe quedar firme pero manejable.

  • Formar las cookies

    Con una cuchara, tomar porciones de masa y colocarlas sobre una placa con papel manteca o ligeramente enmantecada. Aplastar un poco la superficie con los dedos o el dorso de una cuchara.

  • Hornear

    Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 10 y 12 minutos, o hasta que los bordes se vean dorados.

  • Dejar enfriar

    Al sacarlas del horno, las cookies estarán blandas, pero se endurecerán al enfriarse. Es importante no moverlas hasta que tomen consistencia.

El secreto está en el punto justo

El éxito de estas cookies depende del punto de cocción: si se hornean de más, quedarán duras; si se sacan a tiempo, conservarán el centro tierno y una textura crocante por fuera.

También se pueden personalizar fácilmente: agregar nueces picadas, reemplazar parte de la harina por harina integral o usar azúcar mascabo para una versión más rústica. Incluso se pueden hacer sin manteca, utilizando aceite de coco o puré de banana, sin alterar demasiado la textura final.

Con esta receta, se obtiene una tanda de cookies caseras que llenan la casa con un aroma irresistible y se conservan varios días en frascos herméticos o latas. Son ideales para preparar con chicos o para disfrutar como snack energético natural.

Fáciles, rendidoras y con ese sabor casero que nunca pasa de moda, las cookies de avena y chocolate son una de esas recetas que siempre conviene tener a mano.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
¿Membrillo o batata? La receta para hacer pastafrola sin complicaciones
Cómo hacer chocotorta paso a paso: la receta más fácil y rica
Pan dulce casero: la receta de Paulina Cocina para hacerlo en simples pasos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar