Cómo preparar cookies de avena con chips de chocolate en casa, paso a paso

100 g de manteca (a temperatura ambiente)

½ taza de azúcar común o rubia

1 huevo

1 taza de avena arrollada

1 taza de harina común (0000)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 g de chips o trozos de chocolate

Se pueden usar chips de chocolate semiamargo, con leche o una mezcla de ambos, según el gusto de cada uno.

Paso a paso: cómo hacer cookies de avena y chocolate

Batir los ingredientes húmedos En un bol, mezclar la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave. Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

Incorporar los secos Añadir la harina tamizada, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar. Luego sumar la avena y los chips de chocolate. La masa debe quedar firme pero manejable.

Formar las cookies Con una cuchara, tomar porciones de masa y colocarlas sobre una placa con papel manteca o ligeramente enmantecada. Aplastar un poco la superficie con los dedos o el dorso de una cuchara.

Hornear Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 10 y 12 minutos, o hasta que los bordes se vean dorados.

Dejar enfriar Al sacarlas del horno, las cookies estarán blandas, pero se endurecerán al enfriarse. Es importante no moverlas hasta que tomen consistencia.

El secreto está en el punto justo

El éxito de estas cookies depende del punto de cocción: si se hornean de más, quedarán duras; si se sacan a tiempo, conservarán el centro tierno y una textura crocante por fuera.

También se pueden personalizar fácilmente: agregar nueces picadas, reemplazar parte de la harina por harina integral o usar azúcar mascabo para una versión más rústica. Incluso se pueden hacer sin manteca, utilizando aceite de coco o puré de banana, sin alterar demasiado la textura final.

Con esta receta, se obtiene una tanda de cookies caseras que llenan la casa con un aroma irresistible y se conservan varios días en frascos herméticos o latas. Son ideales para preparar con chicos o para disfrutar como snack energético natural.

Fáciles, rendidoras y con ese sabor casero que nunca pasa de moda, las cookies de avena y chocolate son una de esas recetas que siempre conviene tener a mano.