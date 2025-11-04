Beto Casella opinó sin filtro sobre el escándalo familiar de Marcelo Tinelli y fue tajante: "Parece una..."

Embed

En tanto, a la hora de analizar la necesidad de Juanita de hacer lo que hizo, el periodista fue claro al interpretar que de alguna manera la adolescente está expresando "lo que le está pesando el apellido". Fue allí que deslizó que no debe ser fácil ser hija de Tinelli. "Debe tener un montón de cosas buenas -hago un reality, nos vamos a Punta del Este, nos vamos a París, paseamos, nos sacamos fotitos-, y debe tener una contraindicación, un efecto colateral jodido, ¿viste? La felicidad completa no existe", dejó en claro.

Asimismo, sobre las controvertidas declaraciones de Soledad Aquino, quien salió a respaldar a su exmarido y asegurar que Juanita inventó lo de las supuestas "amenazas" y aprovechó para disparar picante contra su madre, Paula Robles, una vez más Casella fue directo en su análisis.

"Me llamó la atención. No sé cómo entra en escena... No sé qué interna familiar habrá ahí", confió y sobre si puede ser que haya hablado desde la bronca con Paula al considerarla la responsable de su separación, una vez más Beto Casella fue directo al señalar que parecerían ser "internas familiares que salen ahora", así como dejó en claro que no le pareció de muy buen gusto.

Así las cosas, luego de analizar el mal momento personal y profesional del conductor, Beto Casella fue tajante. "Tinelli parece no pegar una... Sale en un streaming y lo acusan de que compra visualizaciones, bots, que tampoco es un fenómeno de éxito. Yo qué sé, a mí me cae bien Tinelli, pero parece hoy una caricatura del Tinelli exitoso, piola, despierto, que fue durante tantos años", sentenció.

Por último, sobre si cree que Marcelo Tinelli podrá salir de esta crítica situación, Casella se mostró cauto. "Dependerá de él. Capaz que está rebelde, capaz que está deprimido, capaz que está con ganas de joder en una segunda adolescencia y se caga de risa de todo, y nosotros estamos preocupados por Tinelli, no lo sé", concluyó.

Beto Casella - A Marcelo le explota todo hace años - captura Intrusos

Cómo fue el crudo descargo de Marcelo Tinelli en medio del escádnalo con su hija Juanita Tinelli

Juanita Tinelli sorprendió el fin de semana con un extenso y polémico posteo en Instagram, donde reveló que fue víctima de amenazas y apuntó directamente contra su padre, Marcelo Tinelli, por actitudes que dijo no compartir. Sus palabras generaron un fuerte revuelo y dejaron al descubierto una interna familiar que hasta entonces se mantenía en reserva.

Tras el impacto del mensaje de su hija, el conductor decidió romper el silencio y se expresó este martes desde su cuenta de X, con un tono conciliador y emotivo. “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada”, escribió el animador de Estamos de paso (Carnaval).

En otro tramo, intentó llevar tranquilidad y se mostró optimista sobre el futuro de su vínculo con sus hijos: “Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, expresó.

Tinelli también dedicó un mensaje particular a cada uno de sus hijos. “Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo”, escribió conmovido.

Luego amplió su agradecimiento hacia las madres de sus hijos: “Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis ex mujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas”, confesó el conductor.

Cerrando su mensaje, Tinelli se mostró vulnerable: “Amo a mis cinco hijos, son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos”.

Finalmente, el conductor pidió respeto y privacidad en medio del conflicto: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”. Y concluyó: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.