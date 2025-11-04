En vivo Radio La Red
Antonela Rocuzzo
Messi
Escándalo

El video del incómodo momento que pasó Antonela Roccuzzo en Miami

El incómodo momento que le hizo vivir un hombre a Antonela Roccuzzo en Miami. Mirala.

Antonela Roccuzzo vivió un incómodo momento que vivió en Miami. La esposa de Lionel Messi, de perfil siempre bajo y reservado, fue interceptada por un hombre desconocido que la grabó sin su consentimiento y la puso en una situación sumamente tensa frente a la cámara.

El hecho ocurrió cuando Antonela disfrutaba de un partido de pádel junto a unas amigas, vestida con un look deportivo en tonos claros, combinando su conjunto con un lujoso reloj Tiffany que llamó la atención del influencer. El hombre, conocido en redes como Itszivtamir, suele recorrer las calles de Miami filmando a personas con relojes o joyas exclusivas, y esta vez su “víctima” fue nada menos que Antonela Roccuzzo.

En las imágenes, se ve cómo el hombre se le acerca y le pregunta —en inglés— sobre su reloj. Antonela, un tanto desconcertada, intenta entender lo que dice, sonríe nerviosa y termina mostrando la pieza que llevaba en la muñeca, una joya elegante que combinaba perfectamente con su outfit.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando el influencer le lanzó una pregunta fuera de lugar: What do you do for a living?” (“¿A qué te dedicás?”).

Fue entonces cuando Antonela se quedó paralizada. Sin saber si no entendió del todo el idioma o si simplemente no quiso responder, la rosarina esbozó una sonrisa incómoda y contestó con un simple: “oohh living?", pensó un poco y remató con un: "Ok, thanks… muchas gracias.”

Su amiga, que la acompañaba en ese momento, intentó ayudarla con la traducción, pero Antonela prefirió ponerle fin al intercambio. El video se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de comentarios en redes.

El propio influencer, al subir el video, describió la experiencia como un encuentro con una “amable dama”, aunque fue duramente criticado por acercarse sin autorización y exponerla públicamente.

