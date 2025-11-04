El Gobierno logró imponerse en comisión y obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026

El tratamiento en el recinto: la otra discusión

Pese a haber logrado una victoria en la comisión, el Gobierno aún debe tejer acuerdos con los gobernadores para reunir los votos necesarios en el recinto.

Desde la oposición, los distintos espacios marcaron sus posiciones. El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) defendió su propuesta al afirmar que “equilibrio fiscal sí, discrecionalidad no. El Congreso debe recuperar su rol en la planificación del gasto y el control de los recursos públicos”. Su dictamen mantiene el equilibrio presupuestario, pero plantea reducir el superávit de 1,5% a 0,9% del PBI para financiar tres leyes sociales “vetadas e incumplidas”: Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica. También propone reforzar los fondos para universidades, producción y defensa, además de ordenar el mercado eléctrico mayorista para evitar que CAMMESA cargue pasivos del Tesoro.

comisión de presupuesto Diputados Por un voto, el Gobierno logró una importante victoria en la Comisión de Presupuesto. (Foto: prensa Diputados).

En tanto, el kirchnerismo presentó su propio texto y, aunque formalmente se opuso al proyecto oficial, dejó abierta la puerta a acuerdos puntuales con sectores dialoguistas. El diputado Carlos Heller cuestionó los supuestos macroeconómicos del plan del ministro Luis “Toto” Caputo y denunció que el proyecto avanza en "consolidar un modelo de ajuste fiscal y un Estado ausente". "No tiene superávit como señalan", criticó Heller y le achacó al oficialismo que "se comieron 1,2 puntos del PBI de intereses devengados”. Heller advirtió además que el cálculo de un dólar a $1.325 y una inflación inferior al 1% mensual “están cubiertos de un enorme entusiasmo ” y distorsiona las proyecciones de ingresos y gastos.

El oficialismo buscó hasta último momento evitar que se firmaran dictámenes, pero finalmente aceptó la pulseada y logró imponerse. Ahora el desafío será sostener la mayoría en el recinto. Con este avance, el Gobierno consiguió un triunfo político simbólico, ahora resta la batalla legislativa por el Presupuesto 2026 recién comienza.

Para el debate en diciembre, el kirchnerismo analiza consensuar una propuesta común con Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre y el MID, con el objetivo de impulsar un texto alternativo al proyecto de Presupuesto presentado por el ministro Luis “Toto” Caputo.