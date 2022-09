No quería faltar a la escuela y fue con su hijo al aula: la divertida reacción de sus compañeros

"De la nada tiene cinco tíos que lo cuidan”, señalaron en uno de esos comentarios. También fue bautizado como "bebé promo", en relación a la inminente promoción de Abigail y de todo el curso.

En relación a eso, alguien comentó: “Recién nace y ya es egresado, qué suerte la de él jaja”. Y otra usuaria lanzó una idea: “¿Cómo que el bebé promo no tiene campera de la promo?”

Otros usuarios publicaron recuerdos similares: “En mi viaje de egresados una compañera viajó junto a su bebé, ¿y podés creer que se portó re bien? Iba a todas las excursiones, lo cuidamos entre todos”.

Y también hubo lugar para los mensajes de aliento y apoyo para la mamá del bebé: “Literalmente, este video muestra que tener un bebé no te impide ir a estudiar”; “Te felicito por tu bebé hermoso y por tu garra en no abandonar”; “Gente, esto me inspira a seguir estudiando”; “La verdad que sos un ejemplo al no dejar la escuela por tu bebé, ojalá te vaya bien, ídola”.

El video del bebé en el aula