No quería ponerse el barbijo, uso una "tanga" y lo bajaron del avión

De acuerdo con The New York Post, Jenne dijo no fue la primera vez que convertía ropa íntima en una mascarilla arriba de un avión. "Cada vuelo se ha encontrado con diferentes reacciones de la tripulación de vuelo. Algunos con un aprecio salvaje, otros confortativos".

La aerolínea, United Airles, comunicó que “el cliente claramente no cumplió con el mandato federal de máscaras y apreciamos que nuestro equipo haya abordado el problema en tierra antes del despegue, evitando posibles interrupciones en el aire”.