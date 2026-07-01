Netflix estrenó la película más esperada del año con Millie Bobby Brown y todos la están comentando

La desaparición del detective obliga a Enola a dejar de lado la boda para iniciar una investigación urgente. Lo que parecía una celebración termina transformándose en una peligrosa misión donde cada pista podría acercarla tanto a la verdad como a un enemigo mucho más poderoso de lo imaginado.

La investigación llevará a la protagonista a recorrer distintos escenarios mientras intenta descubrir quién está detrás del secuestro y cuáles son las verdaderas intenciones de los responsables.

Como ocurrió en las entregas anteriores, el misterio será el eje principal del relato, aunque en esta oportunidad el conflicto también tendrá un fuerte componente emocional.

La historia de amor que vuelve a tener protagonismo

Uno de los aspectos que también regresará será la relación entre Enola Holmes y Lord Tewkesbury.

Su romance comenzó durante la primera película cuando ambos coincidieron en un viaje en tren mientras escapaban de diferentes problemas. Enola buscaba a su madre desaparecida. Tewkesbury intentaba escapar de quienes querían controlar su destino. Desde entonces, ambos construyeron una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo.

El joven aristócrata es miembro de la Cámara de los Lores y siempre defendió profundas reformas sociales orientadas a mejorar las condiciones laborales y ampliar derechos políticos. Esos ideales fueron precisamente los que terminaron conquistando a Enola. Ahora, cuando finalmente estaban a punto de casarse, el secuestro de Sherlock obliga a postergar todos sus planes.

La situación pondrá a prueba tanto la fortaleza del vínculo como la capacidad de ambos para afrontar un peligro que amenaza con cambiarlo todo.

El elenco principal de "Enola Holmes 3"

Millie Bobby Brown vuelve a interpretar a Enola Holmes.

Louis Partridge regresa como Lord Tewkesbury.

Henry Cavill interpreta nuevamente a Sherlock Holmes.

Helena Bonham Carter retoma el papel de Eudoria Holmes.

Himesh Patel se incorpora como el doctor John Watson.

Sharon Duncan-Brewster interpreta a Moriarty, uno de los personajes que promete adquirir una participación mucho más importante dentro de la nueva historia.

La combinación de actores consolidados y nuevos personajes busca ampliar el universo narrativo de la franquicia y ofrecer una trama más ambiciosa que las anteriores.

Quién dirige la tercera película de Enola Holmes

La dirección quedó en manos de Philip Barantini, cineasta que ganó reconocimiento internacional gracias al exitoso drama policial Adolescencia, realizado con una innovadora puesta en escena.

El guion vuelve a estar a cargo de Jack Thorne, responsable de escribir las dos películas anteriores.

La historia continúa inspirándose en la serie de novelas Los misterios de Enola Holmes, escritas por Nancy Springer, que expandieron el universo del detective más famoso de la literatura desde la mirada de su hermana menor.

Con este equipo creativo, Netflix busca mantener la esencia que convirtió a la saga en uno de los grandes éxitos de su catálogo, al mismo tiempo que apuesta por una historia más intensa, con mayor desarrollo de personajes y un misterio que promete mantener la tensión.

Cuándo se estrena "Enola Holmes 3" en Netflix

La plataforma confirmó que Enola Holmes 3 en Netflix está disponible para todos los suscriptores desde el 1 de julio de 2026 a nivel mundial.

Antes de su estreno, Netflix publicó el tráiler oficial en español, donde anticipó algunas de las escenas más importantes de esta nueva aventura. El adelanto mostró una historia cargada de tensión, persecuciones, secretos y momentos de gran intensidad emocional.

Todo indica que la película mantendrá el estilo que convirtió a la saga en un éxito internacional, aunque elevará considerablemente el nivel de riesgo para su protagonista.

Avance oficial de "Enola Holmes 3" en Netflix