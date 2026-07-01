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Amenazas a Ángel Di María y a su familia: una mujer recibió una dura condena

Participó en las amenazas contra la familia del ex jugador de la Selección argentina. La Justicia sostuvo que el objetivo era intimidarlo para impedir su regreso a Rosario Central.

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Amenazas a Ángel Di María y a su familia: una mujer recibió una dura condena. (Foto: archivo)

Amenazas a Ángel Di María y a su familia: una mujer recibió una dura condena. (Foto: archivo)

La Justicia de Santa Fe condenó a Sara Gutiérrez a tres años y seis meses de prisión efectiva por participar en las amenazas contra la familia de Ángel Di María, en una causa que investigó el intento de frustrar el regreso del campeón del mundo a Rosario Central mediante un plan de intimidación vinculado a una facción de la barra brava de Newell's.

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La sentencia se conoció luego de que la acusada reconociera su participación en los hechos ocurridos durante marzo de 2024, cuando una serie de amenazas generó un fuerte impacto en Rosario y puso en duda el regreso del futbolista al club donde inició su carrera.

La condena por ser coautora de amenazas

De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gutiérrez fue condenada como coautora de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego y por ser anónimas, intimidación pública agravada y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La pena acordada fue de tres años y seis meses de prisión efectiva, luego de admitir su responsabilidad en el caso.

El plan para frenar el regreso de Ángel Di María

&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a y su esposa, Jorgelina Cardoso. (Foto: archivo)

Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso. (Foto: archivo)

La investigación reconstruyó que durante la madrugada del 25 de marzo de 2024 un grupo de personas llegó hasta el country Miraflores, en la ciudad santafesina de Funes, donde reside parte de la familia del futbolista.

Allí dejaron una nota intimidatoria dirigida a los allegados de Di María, en momentos en que crecían las versiones sobre un posible regreso del campeón del mundo a Rosario Central.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, apuntaron en el texto.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar un Renault Mégane gris utilizado durante el operativo, elemento que resultó clave para avanzar con las detenciones.

Amenazas a &Aacute;ngel Di Mar&iacute;a. (Foto: archivo)

Amenazas a Ángel Di María. (Foto: archivo)

El vínculo con la barra brava de Newell's

Según la investigación judicial, el plan habría sido impulsado por Alejandro "Rengo" Ficcadenti, quien habría solicitado a Sergio "Bebe" Di Vanni, referente de una facción disidente de la barra brava de Newell's, reclutar personas para ejecutar las amenazas.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el objetivo era impedir el regreso de Di María a Rosario Central y utilizar ese hecho como una demostración de poder dentro de la interna de la barra.

Además, la causa señala que los autores materiales habrían cobrado alrededor de cuatro millones de pesos por concretar la intimidación.

Amenazas a &Aacute;ngel Di Mar&iacute;a. (Foto: archivo)

Amenazas a Ángel Di María. (Foto: archivo)

Un episodio ocurrido en el "mes del terror"

Las amenazas se produjeron durante marzo de 2024, un período recordado en Rosario por una escalada de violencia atribuida a organizaciones criminales.

En esos días fueron asesinados varios trabajadores -entre ellos taxistas y un playero de estación de servicio- en ataques que las autoridades interpretaron como maniobras para sembrar temor en la ciudad tras el endurecimiento de las medidas de seguridad en las cárceles santafesinas.

En ese contexto de extrema violencia, la intimidación contra la familia de Di María generó una fuerte conmoción pública y terminó influyendo en la decisión del futbolista de postergar su regreso al fútbol argentino.

Meses después, el campeón del mundo finalmente concretó su vuelta a Rosario Central, aunque la investigación judicial por las amenazas continuó y ahora sumó una de sus primeras condenas.

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