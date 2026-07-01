¿Un hermanito para Gia? El comentario de Paulo Dybala que revolucionó las redes

"¿El hijo varón?", escribió el futbolista. Con ese comentario, Paulo dejó entrever que la idea de sumar un nuevo integrante a la familia estaría entre sus deseos.

Esta simple interacción entre ellos volvió a alcanzar para ilusionar a sus fanáticos y alimentar los rumores sobre la posibilidad de, en un futuro, darle un hermanito a Gia.

El fuerte comentario de Oriana Sabatini sobre la chance de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors

El mercado de pases del fútbol argentino empieza a calentarse antes de tiempo, y el nombre de Paulo Dybala se convirtió en el gran anhelo de los hinchas de Boca Juniors. Con el Mundial en el horizonte y la Copa Libertadores como gran objetivo, los rumores sobre la llegada de la "Joya" al club de la Ribera sumaron un capítulo fundamental: la palabra de su esposa, Oriana Sabatini.

La actriz y cantante se refirió a la situación profesional de su marido en una entrevista con 990 SPORT. Lejos de cerrar las puertas, Sabatini dejó una frase que alimentó la ilusión de los fanáticos: "No hay nada confirmado sobre Boca, cuando abra el mercado de pases veremos qué pasa. Ojalá que se pueda definir en junio, así me mentalizo".

Aunque reconoció su vínculo afectivo con el eterno rival, la artista priorizó el bienestar del futbolista por sobre los colores familiares. "Yo soy de River y mi papá también, pero yo quiero que mi marido haga lo que lo haga feliz", remarcó Oriana, dejando en claro que el factor familiar podría ser determinante para un eventual regreso al país.

Además, Sabatini subrayó la profesionalidad que requiere la decisión, entendiendo que el destino de la pareja depende de las ofertas laborales: "Es trabajo, uno no puede decidir sobre el lugar en donde trabaja. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo", concluyó.

Mantuve el orden y el contenido textual de las declaraciones tal como están en la fuente, con las citas en itálicas. Si querés, le agrego un párrafo de cierre con contexto sobre la carrera actual de Dybala en la Roma o sobre los antecedentes del interés de Boca.