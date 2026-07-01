Cómo hacer un aromatizante casero con canela, mandarina y romero para perfumar el hogar

Preparar un aromatizante casero no requiere productos costosos ni fórmulas complejas. Con una infusión de cáscaras de mandarina, canela y romero se obtiene un spray que puede utilizarse en distintos ambientes del hogar.
Con canela, cáscaras de mandarina y romero es posible preparar un aromatizante casero fácil, económico y libre de químicos.
Con canela, cáscaras de mandarina y romero es posible preparar un aromatizante casero fácil, económico y libre de químicos.
Preparar un aromatizante casero no requiere productos costosos ni fórmulas complejas. Con una infusión de cáscaras de mandarina, canela y romero se obtiene un spray que puede utilizarse en distintos ambientes del hogar.
Una vez listo, solo hay que colocarlo en un frasco con atomizador para aplicarlo cuando se desee renovar el aroma de los espacios.
Para esta preparación casera, difundida en el canal de YouTube "Maxi Permacultura, se necesita:
El aromatizante casero ya está listo para pulverizar sobre los ambientes del hogar.
Cada uno de los ingredientes cumple una función dentro de la preparación:
La combinación da como resultado un aroma equilibrado, ideal para usar en livings, dormitorios, baños o cualquier otro ambiente de la casa.