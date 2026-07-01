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Cómo hacer un aromatizante casero con canela, mandarina y romero para perfumar el hogar

Con canela, cáscaras de mandarina y romero es posible preparar un aromatizante casero fácil, económico y libre de químicos.

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Con canela

Con canela, cáscaras de mandarina y romero es posible preparar un aromatizante casero fácil, económico y libre de químicos.

Preparar un aromatizante casero no requiere productos costosos ni fórmulas complejas. Con una infusión de cáscaras de mandarina, canela y romero se obtiene un spray que puede utilizarse en distintos ambientes del hogar.

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El mal olor en el calzado es un problema muy frecuente, especialmente cuando los zapatos o zapatillas acumulan humedad por el uso diario.

Una vez listo, solo hay que colocarlo en un frasco con atomizador para aplicarlo cuando se desee renovar el aroma de los espacios.

Ingredientes del aromatizante casero de canela, mandarina y romero

Para esta preparación casera, difundida en el canal de YouTube "Maxi Permacultura, se necesita:

  • 1/4 de litro de agua.
  • Las cáscaras de dos mandarinas.
  • Un puñado de canela, seca o fresca.
  • Un puñado de romero, seco o fresco.

Cómo preparar el aromatizante casero de canela, mandarina y romero

  • Colocar el agua en una olla.
  • Agregar las cáscaras de mandarina, la canela y el romero.
  • Tapar la olla y cocinar a fuego bajo.
  • Cuando rompa el hervor, dejar cocinar durante 30 minutos.
  • Retirar del fuego y dejar enfriar unos minutos.
  • Colar la preparación.
  • Pasar el líquido a un frasco con atomizador utilizando un embudo.

El aromatizante casero ya está listo para pulverizar sobre los ambientes del hogar.

Qué aporta cada ingrediente del aromatizante natural

Cada uno de los ingredientes cumple una función dentro de la preparación:

  • La canela ayuda a neutralizar los malos olores y deja una fragancia cálida.
  • El romero aporta un aroma herbal y fresco.
  • La mandarina suma un perfume cítrico que transmite sensación de limpieza.

La combinación da como resultado un aroma equilibrado, ideal para usar en livings, dormitorios, baños o cualquier otro ambiente de la casa.

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