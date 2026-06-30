Golpes en la cara, celos y 14 puñaladas: la trama detrás de la muerte de Eugenia Pérez

De acuerdo con los avances de la causa, los investigadores establecieron que la muerte habría ocurrido entre las 21 y las 22 horas del domingo, un dato que permitió comenzar a ordenar la cronología de los acontecimientos. La Justicia intenta determinar qué sucedió en ese período y cuáles fueron los motivos que llevaron al desenlace fatal.

Una de las líneas que se encuentra bajo análisis es que el conflicto habría comenzado luego del regreso de González desde Buenos Aires, ciudad a la que había viajado durante varios días por cuestiones relacionadas con su salud. Según trascendió, al volver a Colonia Dora se habría producido una situación de tensión dentro de la vivienda.

Los investigadores buscan establecer si existió una discusión previa y si esa situación derivó en el ataque contra Edith. En ese sentido, la hipótesis de los celos aparece como uno de los posibles desencadenantes del crimen, aunque desde el ámbito judicial remarcan que todavía se deben completar pericias y reunir más pruebas antes de confirmar una conclusión definitiva.

La causa está siendo llevada adelante por la fiscal Florencia Garzón, con el acompañamiento de la coordinadora de fiscales María Emilia Ganem. Ambas trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la pareja, analizando testimonios, elementos encontrados en el lugar y los resultados de los estudios forenses.

El escenario del crimen también se convirtió en una pieza clave para los investigadores. Edith fue encontrada sin vida dentro de su propia casa, ubicada a aproximadamente 1500 metros del centro de Colonia Dora. El lugar fue inspeccionado por los especialistas, quienes realizaron distintas tareas para reunir elementos que permitan comprender la secuencia exacta de los hechos.

Mientras la Justicia intenta avanzar, en la comunidad comenzaron las despedidas para una mujer que dejó una huella importante entre quienes la conocieron. Edith Pérez formó parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colonia Dora, institución en la que no solo cumplió funciones sino donde también participó en espacios de organización y colaboración.

Quienes compartieron actividades con ella la recuerdan como una persona comprometida con el servicio y con una fuerte vocación de ayuda. También fue aspirante a bombera y participó activamente dentro de la comisión de la institución, demostrando un vínculo profundo con una tarea que requiere solidaridad y entrega.

La noticia de su muerte provocó un enorme dolor entre sus compañeros. Para muchos, resulta difícil comprender cómo una persona reconocida por su cercanía y su voluntad de ayudar terminó siendo víctima de una situación tan violenta.

Vecinos de Colonia Dora describieron que Edith y Omar eran vistos como una pareja con una vida aparentemente tranquila. Personas cercanas señalaron que, hacia afuera, no se observaban grandes conflictos y que ambos mantenían una rutina familiar que no hacía prever una tragedia de semejante magnitud.

Sin embargo, los investigadores ahora intentan conocer qué ocurrió puertas adentro de la vivienda y si existían antecedentes de situaciones problemáticas que pudieran haber derivado en el ataque. La Justicia analiza cada detalle para evitar dejar puntos sin esclarecer.

El caso volvió a poner en el centro del debate la violencia de género y la necesidad de detectar señales de riesgo antes de que ocurran hechos irreparables. La muerte de Edith no solo impactó por la violencia del crimen, sino también porque la víctima era una figura querida dentro de una comunidad donde su ausencia se siente profundamente.

Familiares y amigos atraviesan momentos de enorme dolor mientras esperan respuestas. La despedida de Edith se convirtió en un momento de acompañamiento colectivo, con vecinos que se acercaron para expresar su tristeza y acompañar a quienes más la querían.

La investigación continuará durante los próximos días con nuevas pericias y declaraciones que podrían aportar información clave. Los fiscales buscan cerrar la reconstrucción de la escena y establecer definitivamente cómo fueron las últimas horas de Edith Eugenia Pérez.

Por ahora, la comunidad de Colonia Dora permanece marcada por una tragedia que dejó una pregunta que todavía no tiene respuesta: cómo una mujer conocida por su solidaridad y compromiso terminó siendo víctima de un hecho tan brutal dentro de su propio hogar. La Justicia trabaja para encontrar todas las respuestas y determinar las responsabilidades detrás de un crimen que conmocionó a toda la provincia.