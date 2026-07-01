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Dolores Teuly confesó hace cuánto conoce a Mauricio Macri y habló de casamiento: "Está..."

Mauricio Macri apareció en público con su nueva novia Dolores Teuly luego de separarse de Juliana Awada y hablaron de su historia de amor.

1 jul 2026, 12:55
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Dolores Teuly confesó hace cuánto conoce a Mauricio Macri y habló de casamiento: Está...

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Dolores Teuly confesó hace cuánto conoce a Mauricio Macri y habló de casamiento: "Está..."

Mauricio Macri sorprendió al mostrarse acompañado de su nueva pareja Dolores Teuly a meses de separarse de Juliana Awada tras 15 años juntos.

La nueva pareja del expresidente no dudo en abrir su corazón en una charla con el streaming de Olga donde contó cómo su presente y cómo se conocieron, sorprendiendo con la fecha, tras ser vistos juntos románticos por el barrio de Palermo.

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Mauricio Macri ratificó la postura del PRO sobre el caso Adorni. (Foto: redes sociales Mauricio Macri).

"¿Vos sabés qué? Compartimos algo nosotros dos, el novio", le dijo entre rias el cronista Valen Rizzuti. Y ella le respondió en el mismo tono de humor: "Si, ya vi esos flechazos que se tiraron, estoy un poco celosa".

Y después el notero le consultó cómo se habían conocido: "Te cuento cómo me lo conocí. El responsable de esto fue mi papá. Mi papá se casó y lo invitó al casamiento. Hace muchos años, hace muchos años. Ahí nos conocimos", reveló la empresaria.

Ante esto, les consultó directamente si ya habían hablado la posibilidad de casarse y ella, de perfi súper bajo y que colaboró con él durante su presidencia en el equipo de Ceremonial y Protocolo, comentó sorprendida: "No sé. Está muy reciente todo, vamos viendo".

Dolores Teuly y Mauricio Macri se mostraron súper enamorados caminando por el aeropuerto y blanquearon el vínculo que mantienen antes de viajar a Estados Unidos para ver las instancias finales del Mundial 2026.

Qué dijo Juliana Awada tras confirmar su separación de Mauricio Macri

Juliana Awada rompió el silencio en sus redes sociales a principios de enero con un mensaje breve, reflexivo y cargado de sensibilidad en donde confirmaba su separación del expresidente, Mauricio Macri.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió Juliana Awada, marcando una postura clara frente al momento personal que atravesaba.

A fines de 2024, la pareja habría atravesado una crisis profunda que los llevó a replantearse la continuidad del vínculo y meses después confirmaron el final del matrimonio en medio del diálogo y preservación del bienestar familiar.

     

 

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