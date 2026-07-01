Dolores Teuly confesó hace cuánto conoce a Mauricio Macri y habló de casamiento: "Está..."

Ante esto, les consultó directamente si ya habían hablado la posibilidad de casarse y ella, de perfi súper bajo y que colaboró con él durante su presidencia en el equipo de Ceremonial y Protocolo, comentó sorprendida: "No sé. Está muy reciente todo, vamos viendo".

Dolores Teuly y Mauricio Macri se mostraron súper enamorados caminando por el aeropuerto y blanquearon el vínculo que mantienen antes de viajar a Estados Unidos para ver las instancias finales del Mundial 2026.

Qué dijo Juliana Awada tras confirmar su separación de Mauricio Macri

Juliana Awada rompió el silencio en sus redes sociales a principios de enero con un mensaje breve, reflexivo y cargado de sensibilidad en donde confirmaba su separación del expresidente, Mauricio Macri.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió Juliana Awada, marcando una postura clara frente al momento personal que atravesaba.

A fines de 2024, la pareja habría atravesado una crisis profunda que los llevó a replantearse la continuidad del vínculo y meses después confirmaron el final del matrimonio en medio del diálogo y preservación del bienestar familiar.