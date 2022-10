"¡No te cases!", el desesperado pedido de su amigo el día de su boda

Sus palabras, se viralizaron rápidamente con cientos de interacciones. "Nunca olvidaré el momento en que Eitan me hizo la oferta para ayudarme a escapar", contó.

image.png

Sarah relató que conoció a su pareja cuando tenía poco más de 30 años. "Un hombre alto y apuesto que me cortejó con grandes gestos y la intimidad de hablar hebreo juntos". Aunque aquella relación no tenía el apoyo de sus seres queridos.

"Nadie entendió mi elección de esposo, ni mi familia, ni mis amigos, ni siquiera un mentor de la escuela de posgrado, quien objetó cortésmente después de que los presenté: ?Bueno, lo importante es que lo ames'. Para ellos era obvio que éramos personas completamente diferentes".

En algún rincón de su corazón, Sarah sabía que todos tenían razón: "Como psicóloga, pasé mi vida investigando los mundos internos de las personas, mientras que él, un analista financiero, vivía completamente en el mundo externo y tenía poca curiosidad por su psique o por la mía".

De todos modos ella quiso pelear por aquella relación y llevarla hacia una nueva etapa: "Jugué un juego de fantasía".

"Teníamos química física, valores compartidos y una visión común para nuestro futuro. Pero carecíamos de verdadera amistad e intimidad", describió Sarah en su texto.

Aquel sentimiento que ella trataba de esconder, comenzó a desbordarla cuando el casamiento se venía encima: "A medida que se acercaba nuestra boda, me encontré consumida por la ansiedad. Casi todas las noches iba al apartamento de Eitan a llorar".

"Una noche, al encontrarme en la puerta con una caja de pañuelos en la mano, me dijo: 'Sarah, te conozco desde hace 16 años. Te das cuenta de que te he visto llorar más en el último mes que en todos los otros años. ¿Qué estás haciendo?'".

De todos modos, Sarah sintió que ya era demasiado tarde como para detener todo. El camión gigantesco en el que se había convertido el gran evento ya no tenía frenos.

"La planificación de la boda siguió adelante como si yo fuera una espectadora. Yo quería algo íntimo pero se transformó en un gran espectáculo con cientos de invitados".

Días previos al gran festejo, Sarah se encontró de pie frente al espejo de la modista, tomando los últimos detalles del vestido. "Entonces me acordé de la pregunta de Eitan: ¿Qué estaba haciendo?".

Fue entonces que su amigo decidió actuar. La noche anterior al casamiento, en la cena de ensayo (un clásico en las bodas en Estados Unidos) Eitan se acercó a ella y le dijo que todavía podía cancelar todo. "Él no te conoce. Voy y alquilo un auto y nos vamos. No es demasiado tarde. No tenés que seguir con esto".

"Incluso en ese momento, después de todo el champán y la sonrisa falsa y quebradiza en la cena, supe lo valiente que era (Eitan) para decir en voz alta lo que la mayoría de mis amigos habían pensado. Una parte de mí sabía que él tenía razón, pero me sentí paralizada", señaló Sarah a Business Insider.

Ella no lo escuchó, Eitan sabía que su amiga cometía un error, pero no se opuso a firmar como uno de los testigos. Sin embargo, una semana después, recibió un mail de Sarah en el que ella admitía su error: "Tenías razón, debería haberte escuchado".

"Era un presagio de la absoluta soledad que se avecinaba", señaló ella en su relato. Describió que el matrimonio duró apenas seis años, fue todo el tiempo que ella soportó luchando para que la pareja funcionara. "No pude salvar mi matrimonio y finalmente me fui".

Lo que sigue vigente es aquella amistad: "Eitan y yo todavía estamos cerca, su amorosa y valiente honestidad todavía me guía, la diferencia es que ahora, cuando me dice algo sobre lo que estoy haciendo, siempre lo escucho".