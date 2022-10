"No te enfades": la respuesta de una abuela a su nieto al enterarse de que es gay

“Con mi novio abuela. Llevamos casi cinco años juntos. No te enfades”, fue la respuesta de Toni ante la inquietud de su abuela. Sin embargo, lejos de enojarse u ofenderse, ella contestó: “No me extraña ni me enfado. Me lo figuraba hace tiempo. Llámame cuando quieras. Besos, sé feliz”.

Tuit_abuela.JPG

“Te quiero abuela”, fue la respuesta del joven, que acompañó esas palabras con un emoji de corazón. La abuela, a su vez, agregó: “Y yo a ti. Siempre me acuerdo de ti”.

Mediante un hilo, Toni también se encargó de aclarar algunos detalles sobre la relación que mantiene con su abuela.

“Ella está en una residencia y no siempre tienen el teléfono encima. Le escribo a menudo y le llamo cuando se puede hablar. No la tengo abandonada, solo que ese tema en concreto no se lo había comentado”, afirmó. Luego, señaló que la mujer lleva “solo unos meses en la residencia”, ya que antes vivía con su mamá.

“Pasa todo el tiempo acompañada y antes vivía a 5 minutos de mi casa y la veía con frecuencia”, expresóToni. ”Me gusta pasar tiempo con la familia, ¡gracias por los consejos!”, concluyó.

Desde ya, los comentarios de los internautas sobre la reacción de la mujer se multiplicaron: “Qué bonita”; ”Pues ahora deberás presentarle a tu pareja, ¡salud!”; ”Disfruta de tu abuelita y de tu novio”; ”¡Que viva tu abuela!”.