La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en junio y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

En tanto, Transporte aumentó 2,1%, afectado por las subas en colectivos, subte y trenes, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 1,6%.

Dentro del rubro alimentos, los mayores aumentos se dieron en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 5,9%. También subieron pan y cereales (2%) y leche, productos lácteos y huevos (1,7%).

De acuerdo con el relevamiento oficial, algunos precios medios de referencia en junio fueron: asado a $18.638,54 el kilo, carne picada a $14.433,60, pan francés a $4.505,95, leche entera a $1.896,07 el litro y yerba mate a $4.777,62 el kilo.

Los servicios volvieron a subir más que los bienes

El informe también marcó una diferencia entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,5%, mientras que los servicios avanzaron 2%.

En el acumulado anual, los bienes subieron 13,7% y los servicios 17,4%. En la comparación interanual, los servicios mantienen una variación más alta, con 35,4%, frente al 28% de los bienes.

La inflación núcleo fue de 1,9%

El indicador conocido como Resto IPCBA, utilizado como aproximación a la inflación núcleo, marcó una suba de 1,9% en junio. En tanto, los precios regulados aumentaron 2% y los estacionales apenas 0,1%.

Los regulados acumulan en el año una suba de 22,5% y muestran una variación interanual de 40,4%, por encima del nivel general.

El dato interanual volvió a desacelerarse

Aunque los precios continuaron subiendo, el informe porteño mostró una nueva desaceleración en la medición interanual: el IPCBA quedó en 32,6%, es decir, 0,5 puntos porcentuales por debajo del mes previo.

Según el documento, en la comparación interanual los rubros que más explicaron la suba fueron vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que en conjunto representaron el 63,7% del aumento de precios del último año.