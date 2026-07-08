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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en junio y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

Fue la tercera desaceleración mensual y logró perforar el piso del 2%. El aumento estuvo impulsado principalmente por vivienda, alimentos, salud y transporte.

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en junio y y acumula 32,6% en los últimos 12 meses. (Foto: archivo)

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en junio, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Con este dato, el IPCBA acumuló una suba de 16% en el primer semestre de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%, por debajo del registro del mes anterior.

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La inflación mayorista mostró una fuerte desaceleración respecto de abril. (Foto: archivo)

El informe oficial muestra que la dinámica de precios estuvo impulsada principalmente por los aumentos en vivienda, alimentos, salud, transporte y equipamiento del hogar, rubros que explicaron la mayor parte del incremento mensual.

Los rubros que más subieron en junio

La división que registró el mayor incremento fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una suba de 4,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las remuneraciones del personal de servicio doméstico y en productos de limpieza.

También se destacaron los incrementos en Salud, que avanzó 2,9% por las actualizaciones en las cuotas de medicina prepaga, y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,2% por alzas en alquileres, gastos comunes y tarifas de agua.

En tanto, Transporte aumentó 2,1%, afectado por las subas en colectivos, subte y trenes, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 1,6%.

Dentro del rubro alimentos, los mayores aumentos se dieron en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 5,9%. También subieron pan y cereales (2%) y leche, productos lácteos y huevos (1,7%).

De acuerdo con el relevamiento oficial, algunos precios medios de referencia en junio fueron: asado a $18.638,54 el kilo, carne picada a $14.433,60, pan francés a $4.505,95, leche entera a $1.896,07 el litro y yerba mate a $4.777,62 el kilo.

Los servicios volvieron a subir más que los bienes

El informe también marcó una diferencia entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,5%, mientras que los servicios avanzaron 2%.

En el acumulado anual, los bienes subieron 13,7% y los servicios 17,4%. En la comparación interanual, los servicios mantienen una variación más alta, con 35,4%, frente al 28% de los bienes.

La inflación núcleo fue de 1,9%

El indicador conocido como Resto IPCBA, utilizado como aproximación a la inflación núcleo, marcó una suba de 1,9% en junio. En tanto, los precios regulados aumentaron 2% y los estacionales apenas 0,1%.

Los regulados acumulan en el año una suba de 22,5% y muestran una variación interanual de 40,4%, por encima del nivel general.

El dato interanual volvió a desacelerarse

Aunque los precios continuaron subiendo, el informe porteño mostró una nueva desaceleración en la medición interanual: el IPCBA quedó en 32,6%, es decir, 0,5 puntos porcentuales por debajo del mes previo.

Según el documento, en la comparación interanual los rubros que más explicaron la suba fueron vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que en conjunto representaron el 63,7% del aumento de precios del último año.

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