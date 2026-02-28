La increíble historia de Santiago Carbonari, el fan que se tatuó a Susana Giménez en su pierna

"Para poder quedarme legal, nos casamos. Casi inauguramos la ley de matrimonio igualitario en España, que llevaba casi un año vigente en aquel momento. En el pueblo donde nos casamos, éramos los primeros en hacerlo", relató cómo los años en Madrid lo llevaron a establecerse, a reinventarse profesionalmente y a construir un proyecto creativo lleno de desafíos.

Con voz pausada, recordó cómo aquel periodo de incertidumbre terminó siendo un impulso creativo. "Al poco tiempo empezamos a trabajar en diseño gráfico. Con la crisis de 2008, los dos nos quedamos sin trabajo. De ahí nació Artefacto de Madrid. Es más un proyecto de Fran; yo, por ahí, le echo una mano. Nos dedicamos a diseñar, ilustrar y crear piezas que estampamos en porcelana: platos decorativos que colgamos en la pared", explicó.

"El de Susana es un plato único, exclusivo de ella. No lo van a encontrar en ningún lado. Y si en el futuro hacemos otro, tampoco será igual. El de ella es único, como Susana”.

Plato de Susana Giménez

Cómo nació el fanatismo por Susana Giménez y cómo fue su encuentro

Finalmente, tras la imagen que se volvió viral la semana pasada y que generó todo tipo de especulaciones en redes, PrimiciasYa pudo conocer todos los detalles del encuentro entre Santiago y la Diva de los teléfonos en la fría Madrid. Además de lo que se vio en la foto, contó algunas perlitas: desde los motivos que los llevaron a coincidir en la capital española hasta los intercambios que se dieron entre ellos.

Antes de relatar su encuentro con Susana, nos confesó cómo nació su admiración por la diva: "Soy fanático de Susana desde chiquito. Siempre veía su programa al mediodía y a la noche, le mandaba cartas y soñaba con que me llamara para decirle 'hola, Susana' o conocerla".

"Cuando me mudé a Madrid dejé de verla todos los días. Trataba de verla por internet, pero por la diferencia horaria era muy tarde. Entonces dije: 'me la voy a tatuar'", confesó el diseñador gráfico, sobre que pese al cambio de horario, hacía lo posible por verla. Y aclaró: "Me lo hice hace 11 años; ahora está desgastado, pero en su momento se veía muy bien. Cuando conté que me lo había hecho hace cinco, me comieron los nervios".

Fan de Susana 3

"Su cumpleaños siempre es noticia. Este año vino a festejar a Madrid y pensé que iba a estar cuatro días, pero alguien me avisó que serían 30. Cuando ella sube un reel, puse pausa para ver dónde estaba. Pasé en moto con mi chico, vimos a una rubia pero no era ella. Hablé con el de la puerta y me dijo que estaba adentro y que volviera otro día. Cuando me subí a la moto para irme, me largué a llorar; iba a cumplir el sueño de conocerla", recordó la primera tentativa de acercarse a Susana.

Tras aquel primer intento fallido, decidió volver más tarde y esperar pacientemente. La recompensa no tardó en llegar: "Fui otro día, esperé como tres horas y no llegaba. Cuando me estaba por ir, veo un auto negro y su melena brillante. Le digo a los chicos: 'No lo puedo creer, es ella'. Se baja Susana, tranquila, disfrutando de sus vacaciones, sin fotógrafos ni periodistas alrededor".

Finalmente, llegó el instante que había imaginado durante tanto tiempo. La diva recibió con calidez a su fan, transformando un encuentro que muchos solo sueñan en un recuerdo imborrable. "Le digo, 'Hola Susana'. Me responde y le cuento que soy un fan suyo de Argentina. Ella se muestra súper simpática. Le propongo sacarnos una foto; accede y nos acomodamos para la mejor luz. Le comento que tengo un tatuaje suyo, pero que para mostrárselo tendría que bajarme los pantalones; se ríe y me dice que no hace falta. También le digo que quiero regalarle un plato de porcelana hecho por mí; acepta que se lo deje en el hotel. Nos sacamos la foto, nos dimos un par de besos y me fui feliz de haber cumplido el sueño de conocerla", detalló.

Fan de Susana 4

Con la emoción intacta tras el primer encuentro, decidió inmortalizar ese momento con un regalo hecho con sus propias manos: "La primera vez que la vi fue un jueves. El encuentro fue este martes 24 o miércoles 25. Cuando llego a casa, preparo el paquete: un plato de los normales que hacemos nosotros, más el platito especial para Susana. Le escribo una cartita, contándole un poco lo que sentí al verla".

"Mientras espero, frena un auto negro y baja, otra vez. Le digo: 'Hola Susana, soy Santi, el fan argentino que vive en Madrid'. Le pregunto: '¿Te acordás que te dije que te iba a traer un plato?"', y me dice: 'Sí, me lo trajiste'. Le digo: 'Sí, te hice uno especial para vos', y ella exclama: 'Ay, no lo puedo creer. Ay, mi amor', súper encantada", rememoró. En ese momento, cuando parecía que solo dejaría el obsequio en recepción, la casualidad volvió a jugar a su favor.

Fan de Susana

Asimismo, relató que cuando le comentó que quería mostrarle su tatuaje, ella respondió: "Bueno, dale, vamos a hacerlo". Entonces, Inés lo filmó con su teléfono y Susana comentó: "Ay, es buenísimo. Qué lindo".

Embed

"Luego, nos sacamos una foto. Le digo: 'Susi, no te quiero quitar más tiempo', y ella responde: 'Santi, no me estás molestando, al contrario'. Fue un momento muy cálido, lleno de cariño mutuo", describió la generosidad de Susana y confesó que guardará ese encuentro en su memoria para toda la vida.

Fan de Susana 5

"Al día siguiente, no esperaba nada más, pero me encuentro con un post de Susana mostrando el plato y agradeciendo nuestro gesto. Para nosotros fue una sorpresa enorme; ya había cumplido el sueño de conocerla, y esto fue un extra que no imaginábamos. Me sentí una de las personas más felices del mundo. La admiro y la quiero cada vez más; es un amor de persona", concluyó, sobre la alegría que le generó el inesperado mensaje que su idola le dedicó en Instagram.