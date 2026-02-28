Camila Homs reveló imágenes inéditas del parto de Aitana y conmovió a todos sus seguidores
A través de sus historias de Instagram, Cami Homs compartió emotivas imágenes del día del parto y dejó ver uno de los momentos más trascendentes y movilizantes de su vida.
28 feb 2026, 19:58
Camila Homs reveló imágenes inéditas del parto de Aitana y conmovió a todos sus seguidores
Camila Homs fue mamá hace exactamente un mes de Aitana, fruto de su relación con el futbolista José Sosa. Aunque en los primeros días optó por mantener un perfil bajo y no compartir demasiadas postales del nacimiento, con el paso de las semanas comenzó a abrir el baúl de los recuerdos y a mostrar algunos de los momentos más íntimos y emotivos de esa etapa tan especial.
Este 27 de febrero, la modelo decidió dar un paso más y publicó en sus historias de Instagram un video breve, de 10 segundos, pero cargado de emoción: la reacción al ver por primera vez a la pequeña tras el parto. En las imágenes, se la puede ver altamente conmovida, con lágrimas en los ojos y una sonrisa imposible de disimular, mientras le alcanzan a su hija a sus brazos en lo que fue uno de los instantes más intensos y transformadores de su vida.
“Un mes de ese día inolvidable que repetiría mil veces más”, escribió. El Principito la acompañaba en ese especial momento y nunca pudo borrar la sonrisa de su rostro. Incluso, al ver a su pareja en ese estado de emoción, intentó calmarla con un beso en la frente.
Embed
El nacimiento de la bebé no hizo más que consolidar el vínculo entre ambos, que atraviesan esta nueva etapa con entusiasmo y compañerismo. En cada publicación dejan ver la complicidad y el amor que los une desde la llegada de su hija.
Cómo fue el nacimiento de Aitana, la hija de Camila Homs
La llegada de Aitana marcó un día inolvidable para Cami Homs y el futbolista José Sosa. El martes 27 de enero nació la primera hija en común de la pareja y, según se supo, tanto la beba como la mamá evolucionan favorablemente tras el parto.
Camila había ingresado por la mañana al Sanatorio Otamendi para su internación y, horas más tarde, se confirmó la feliz noticia. El encargado de darla a conocer fue el periodista Gustavo Méndez, quien reveló en La Posta del Espectáculo (TV Pública): “Se le adelantó el parto y hoy fue mamá”.
De acuerdo a lo que trascendió, el nacimiento se desarrolló sin complicaciones y el entorno familiar acompaña con emoción las primeras horas de vida de la pequeña. La pareja atraviesa días de profunda felicidad, enfocada en disfrutar cada instante de esta nueva etapa.
En la previa, Homs había mostrado en redes sociales postales de la recta final del embarazo, despidiéndose de su pancita con humor y ternura. “Sí, llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, escribió la modelo. Sosa, por su parte, respondió con complicidad: “Dale bebita, papucho está ansioso”.
Cabe recordar que ambos ya tenían experiencia en la maternidad y paternidad. Camila es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo de Paul, mientras que Sosa tiene a Rufina y Alfonsina junto a su ex pareja, Carolina Alurralde.