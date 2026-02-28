Camila Homs reveló imágenes inéditas del parto de Aitana y conmovió a todos sus seguidores

Embed

El nacimiento de la bebé no hizo más que consolidar el vínculo entre ambos, que atraviesan esta nueva etapa con entusiasmo y compañerismo. En cada publicación dejan ver la complicidad y el amor que los une desde la llegada de su hija.

Cómo fue el nacimiento de Aitana, la hija de Camila Homs

La llegada de Aitana marcó un día inolvidable para Cami Homs y el futbolista José Sosa. El martes 27 de enero nació la primera hija en común de la pareja y, según se supo, tanto la beba como la mamá evolucionan favorablemente tras el parto.

Camila había ingresado por la mañana al Sanatorio Otamendi para su internación y, horas más tarde, se confirmó la feliz noticia. El encargado de darla a conocer fue el periodista Gustavo Méndez, quien reveló en La Posta del Espectáculo (TV Pública): “Se le adelantó el parto y hoy fue mamá”.

De acuerdo a lo que trascendió, el nacimiento se desarrolló sin complicaciones y el entorno familiar acompaña con emoción las primeras horas de vida de la pequeña. La pareja atraviesa días de profunda felicidad, enfocada en disfrutar cada instante de esta nueva etapa.

En la previa, Homs había mostrado en redes sociales postales de la recta final del embarazo, despidiéndose de su pancita con humor y ternura. “Sí, llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, escribió la modelo. Sosa, por su parte, respondió con complicidad: “Dale bebita, papucho está ansioso”.

Cabe recordar que ambos ya tenían experiencia en la maternidad y paternidad. Camila es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo de Paul, mientras que Sosa tiene a Rufina y Alfonsina junto a su ex pareja, Carolina Alurralde.