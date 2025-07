No tires la cáscara del pepino: cómo aprovechar al máximo sus beneficios

Minerales esenciales: la cáscara aporta potasio, magnesio y silicio. El potasio contribuye a mantener la presión arterial en niveles adecuados; el magnesio es fundamental para la función muscular y nerviosa; y el silicio favorece la salud de la piel, cabello y uñas, según investigaciones de The Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (2018).