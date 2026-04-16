Clavo de olor: los beneficios poco conocidos que tiene para la salud y cómo consumirlo

Acción antimicrobiana: presenta actividad frente a bacterias, virus y hongos. Por eso puede funcionar como apoyo ante distintas infecciones.

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Salud metabólica y cardiovascular: puede ayudar a regular el azúcar en sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina. A su vez, se le atribuyen efectos anticoagulantes y vasodilatadores, asociados al control de la presión arterial.

Alivio respiratorio: actúa como expectorante natural. Facilita la eliminación de mucosidad y contribuye a descongestionar las vías respiratorias.

Además de sus beneficios para la salud, el clavo de olor también tiene otros usos cotidianos. En el ámbito de la salud bucal, se emplea para combatir el mal aliento y puede servir como apoyo en casos de llagas o infecciones en la boca.

En cuanto al bienestar mental, su uso en aromaterapia se asocia con un efecto relajante que puede ayudar a reducir el estrés. Por otro lado, también funciona como repelente natural, ya que los clavos triturados pueden utilizarse para ahuyentar moscas y mosquitos.

Cómo consumir el clavo de olor

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En cuanto a las formas de consumo, el clavo de olor puede incorporarse de distintas maneras. Una de las más habituales es masticarlo: se sugiere consumir entre 1 y 3 clavos al día, manteniéndolos en la boca durante uno o dos minutos antes de masticarlos lentamente.

También puede prepararse en infusión o decocción, hirviendo 2 o 3 clavos en una taza de agua durante 15 a 20 minutos; en este caso, se pueden tomar hasta dos tazas diarias.

Otra alternativa es el uso tópico, aplicado de forma externa para aliviar dolores articulares, siempre con preparaciones diluidas. En el caso del aceite esencial, es importante mezclarlo con un aceite base, como el de coco, para evitar irritaciones.

Qué precauciones se debe tener al consumir clavo de olor

En relación con las precauciones, se recomienda un consumo moderado. No es conveniente utilizarlo de forma continua por más de 7 a 10 días, por lo que se aconseja hacer pausas antes de retomarlo. Además, puede generar interacciones medicamentosas, ya que potencia el efecto de anticoagulantes como la aspirina y podría interferir con tratamientos para la diabetes o la presión arterial. También se sugiere suspender su consumo al menos dos semanas antes de una cirugía para reducir riesgos.

Por otra parte, existen grupos de riesgo para los que no está recomendado, como embarazadas, mujeres en período de lactancia y niños menores de 12 años. Quienes padecen problemas digestivos, como gastritis o úlceras, deberían evitar su consumo. Por último, se debe tener en cuenta que el exceso puede resultar perjudicial: en grandes cantidades, el eugenol puede ser tóxico, especialmente para el hígado, y afectar la coagulación, por lo que no se deben superar las dosis recomendadas.