Se conoció la delicada situación de los hijos de la China Suárez en medio de su pelea con Icardi

Además, la periodista sostuvo que la crisis no se limita únicamente al escándalo con Ekaterina Ojeda. También habría influido la incertidumbre económica y laboral del futbolista, especialmente vinculada a su futuro deportivo. Según su versión, ese punto habría profundizado las diferencias dentro de la pareja.

“Parte de la crisis de la nipona y el ex de Wanda es por el contrato de fútbol. Jaja. Atrevida. En esta banco a Mauro; ella se enoja con él por el tema del club”, expresó Latorre, y remató con una advertencia directa: “Señora, cuide a sus hijos y déjelos en sus colegios de siempre. Mauro no es el padre”.

Cuál es la impactante versión de la crisis de Mauro Icardi y la China Suárez desde el círculo íntimo

La situación entre China Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar bajo la lupa en las últimas horas y desató una fuerte ola de repercusiones mediáticas. Todo se dio en paralelo a la polémica que involucra a Ekaterina Ojeda, a partir de las versiones que hablaron de un supuesto acercamiento del futbolista con la modelo y el evidente malestar que eso habría generado en la actriz. En ese marco, empezaron a circular detalles sobre el verdadero momento que atraviesa la pareja, según fuentes cercanas.

Quien decidió dar su versión fue Gustavo Méndez, periodista vinculado profesionalmente a María Eugenia Suárez, que buscó bajarle el tono a la polémica durante su paso por La mañana con Moria (El Trece), donde intentó ordenar la información que ya circulaba en los medios.

“Mauro y la China tuvieron una discusión. Como en cualquier pareja”, sostuvo el comunicador al referirse al conflicto que trascendió el martes y que encendió las versiones de una posible separación.

Acto seguido, detalló cuál fue el efecto inmediato de esa pelea: “Esa discusión terminó en que la China se fue a su casa de San Jorge, donde vivió con Benjamín Vicuña”, explicó, aportando contexto sobre el lugar al que se habría trasladado la actriz.

Más adelante, Méndez amplió la situación y remarcó que la decisión también estuvo vinculada a cuestiones personales previas de la actriz: “Antes de volver a Europa, la China tenía que hacer ciertas cosas en su casa", indicó, para luego sintetizar el escenario con una frase contundente: “fue un 2x1”.

El periodista también aseguró que no se trataría de un episodio aislado dentro de la relación. “No es la primera vez que Mauro y la China discuten y se van. Pero no están solos, están con sus familiares en su casa”, señaló. En ese momento, Moria intervino para aclarar que hacía referencia a “las menores que le estarían soplando a la madre”.

A continuación, Méndez expuso la lectura que, según su información, manejan ambos protagonistas respecto del origen de las filtraciones. “Lo que cuentan es que la señora Wanda Nara consiguió la data por ese costado y lo filtró”, afirmó.

En la misma línea, buscó desactivar las versiones de crisis profunda y anticipó una próxima aparición pública de la pareja. “Muy pronto van a subir una foto juntos, no es una crisis. Son muy pasionales los dos, discuten mucho y no es la primera vez que pasa esto porque son muy temperamentales”, sostuvo.

Para cerrar, el periodista fue tajante al desmentir uno de los rumores que más impacto generó en el escándalo: negó rotundamente que exista el supuesto mensaje de Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda, y descartó que ese haya sido el detonante de una ruptura con China Suárez.