Es policía, se filmó disparando al aire y lo separaron de la Bonaerense

Desde la fuerza confirmaron que el arma fue utilizada con munición antitumulto y no con cartuchos de guerra. Sin embargo, aclararon que el uso del armamento fuera de los protocolos establecidos constituye una falta grave, ya que incluso este tipo de munición implica riesgos y vulnera las normas de conducta profesional.

Las consecuencias de los disparos

Tras la difusión del video, el viernes 26 por la tarde el comisario Fabián Ernesto Rolón ordenó la apertura de un sumario administrativo. En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) dispuso la inmediata desafectación del servicio del efectivo, quien además enfrenta una causa penal por el delito de abuso de armas. Fuentes oficiales indicaron que no se descarta su expulsión definitiva de la fuerza una vez finalizado el proceso administrativo, que podría extenderse unos 60 días.

El joven, oriundo de Cañuelas, proviene de una familia con tradición policial y había tenido un paso previo por el Ejército antes de ingresar a la Bonaerense, donde se desempeñaba como chofer. Para las autoridades, estos antecedentes refuerzan la gravedad de su accionar, dado su conocimiento previo sobre el manejo de armas y las normas vigentes.

El caso de Angelina en Villa Sarmiento

El caso se conoció en un contexto de especial sensibilidad, luego de que una nena de 12 años resultara gravemente herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón.

Desde entonces, la menor permanece internada en estado reservado en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, mientras la Justicia investiga si el disparo fue efectuado al aire durante las celebraciones.

BALA PERDIDA: UNA NENA LUCHA POR SU VIDA BALA PERDIDA: UNA NENA LUCHA POR SU VIDA

Según relataron sus familiares, la menor cayó repentinamente al suelo y manifestó un fuerte ardor en la cabeza. Al asistirla, advirtieron una herida sangrante en la nuca y la trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios, desde donde fue derivada por la gravedad del cuadro.

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N.º 3 de Morón, quien sostiene como principal hipótesis que la lesión fue provocada por una bala disparada al aire durante los festejos de Navidad.

El proyectil todavía no fue extraído y será determinante para establecer el calibre y el origen del disparo. En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad y vainas servidas encontradas en viviendas cercanas para avanzar con la reconstrucción del hecho.