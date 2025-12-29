En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Policía
Aire
DURANTE NOCHEBUENA

Es policía, se filmó disparando al aire y lo separaron de la Bonaerense

Un efectivo de 22 años fue desafectado de manera inmediata tras difundirse un video en el que se lo ve realizando disparos desde el predio de la Comisaría 1ª de Cañuelas.

Es policía, se filmó disparando al aire y lo separaron de la Bonaerense
Leé también "Te la mato": apuntaron a una nena con una escopeta y los papás la protegieron con un escudo humano
Uno de los delincuentes armados con una escopeta. Foto: captura de video. 

El episodio ocurrió el 25 de diciembre a la medianoche, en el estacionamiento de la dependencia policial. El propio efectivo, que prestaba servicio en esa seccional y se encontraba vestido de civil, publicó las imágenes en sus redes sociales, lo que derivó en una rápida intervención de las autoridades policiales y judiciales.

Embed

En el video, que se viralizó en pocas horas, se observa al agente portando una escopeta mientras de fondo suenan las campanas de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. En la secuencia, dispara dos veces al aire, recarga y efectúa otros dos disparos, una conducta expresamente prohibida por el reglamento interno de la fuerza.

Según se informó, el hecho ocurrió mientras gran parte del personal participaba del brindis navideño dentro de la comisaría junto al comisario a cargo. En ese contexto, el joven salió al patio y realizó los disparos, generando preocupación entre sus compañeros y superiores.

Desde la fuerza confirmaron que el arma fue utilizada con munición antitumulto y no con cartuchos de guerra. Sin embargo, aclararon que el uso del armamento fuera de los protocolos establecidos constituye una falta grave, ya que incluso este tipo de munición implica riesgos y vulnera las normas de conducta profesional.

Las consecuencias de los disparos

Tras la difusión del video, el viernes 26 por la tarde el comisario Fabián Ernesto Rolón ordenó la apertura de un sumario administrativo. En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) dispuso la inmediata desafectación del servicio del efectivo, quien además enfrenta una causa penal por el delito de abuso de armas. Fuentes oficiales indicaron que no se descarta su expulsión definitiva de la fuerza una vez finalizado el proceso administrativo, que podría extenderse unos 60 días.

El joven, oriundo de Cañuelas, proviene de una familia con tradición policial y había tenido un paso previo por el Ejército antes de ingresar a la Bonaerense, donde se desempeñaba como chofer. Para las autoridades, estos antecedentes refuerzan la gravedad de su accionar, dado su conocimiento previo sobre el manejo de armas y las normas vigentes.

El caso de Angelina en Villa Sarmiento

El caso se conoció en un contexto de especial sensibilidad, luego de que una nena de 12 años resultara gravemente herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón.

Desde entonces, la menor permanece internada en estado reservado en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, mientras la Justicia investiga si el disparo fue efectuado al aire durante las celebraciones.

BALA PERDIDA: UNA NENA LUCHA POR SU VIDA
BALA PERDIDA: UNA NENA LUCHA POR SU VIDA

Según relataron sus familiares, la menor cayó repentinamente al suelo y manifestó un fuerte ardor en la cabeza. Al asistirla, advirtieron una herida sangrante en la nuca y la trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios, desde donde fue derivada por la gravedad del cuadro.

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N.º 3 de Morón, quien sostiene como principal hipótesis que la lesión fue provocada por una bala disparada al aire durante los festejos de Navidad.

El proyectil todavía no fue extraído y será determinante para establecer el calibre y el origen del disparo. En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad y vainas servidas encontradas en viviendas cercanas para avanzar con la reconstrucción del hecho.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Policía Aire NocheBuena Video
Notas relacionadas
Bala perdida en Nochebuena: una nena de 12 años lucha por su vida
El video clave que puede revelar de dónde salió la bala que hirió a la nena de 12 años en Villa Sarmiento
La bronca de una tía de la nena baleada al autor del disparo: "Si no te encuentra la Policía, te encontramos nosotros"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar