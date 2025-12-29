El Farly y Tueny rompen las reglas de la cumbia con "Si o No"

Embed - Si o No - El Farly, Tueny

Con esta colaboración, El Farly y Tueny apuestan por una cumbia sin fronteras, capaz de conectar generaciones, territorios y escenas, reafirmando el pulso actual de la música latina y su constante capacidad de reinvención.

El videoclip fue filmado en la ciudad de La Plata y contó con la realización audiovisual de Nico Moreno y Rocío Mazzeo, dupla creativa que acumula más de mil millones de visualizaciones en YouTube a través de sus distintos proyectos. La dirección y edición estuvieron a cargo del propio Tueny, consolidando su rol como creador integral y reforzando la identidad artística del lanzamiento.

FOTO SI O NO 08

Sobre Tueny

Tueny (La Plata, Argentina, 1997) es músico, productor y compositor, impulsor de una propuesta definida como “Free Género”, donde conviven cuarteto, cumbia y sonidos urbanos modernos, con guiños al pop y al reggaetón. Su recorrido artístico comienza en la infancia, cantando tango junto a su abuelo, y evoluciona hacia una identidad que rompe esquemas y fusiona tradición con energía contemporánea.

Formado en producción musical y cine, Tueny se destaca como un artista integral, capaz de producir, dirigir y editar sus propios proyectos musicales y audiovisuales. A lo largo de su trayectoria lanzó canciones como “Ni a palo”, colaboró con artistas como Cande Dz en “Lento” y con el estadounidense Iakopo en “GTA Remix”, posicionándose como una figura emergente dentro de la escena urbana latinoamericana.

Su obra combina amor, emoción y fiesta, con una clara ambición: conectar culturas y llevar su música más allá de cualquier frontera.

Sobre El Farly

El Farly es un artista cubano nacido en Pinar del Río, representante de la nueva generación del urbano latino. Comenzó a escribir y grabar sus primeras canciones durante la adolescencia, influenciado por el rap y el hip-hop cubano, desarrollando una identidad marcada por la calle, la narrativa directa y la autenticidad.

Tras destacarse en la escena local como parte del colectivo The Fashion Boys, emigró a Argentina con visa de artista para continuar su proyección internacional. Actualmente radicado en Buenos Aires, El Farly sigue expandiendo su carrera a través de colaboraciones con productores y artistas de la industria, llevando su raíz cubana a nuevos territorios sonoros y consolidando su presencia en la escena latina actual.