Deportes
River
Monumental
RIVER

River va por todo: cómo será el proyecto para techar el Monumental y llevarlo a 100 mil personas

River se prepara para anunciar una nueva transformación de su estadio: un proyecto ambicioso que contempla sumar un anillo extra, techar todas las tribunas y llevar la capacidad a casi 100 mil espectadores. Los detalles de una obra millonaria que marcaría un antes y un después en Sudamérica.

Luego de haberse consolidado como el club más convocante del mundo, según el ranking publicado por Transfermarkt, River no detiene su plan de modernización del estadio Monumental. En los próximos días, la dirigencia tiene previsto anunciar una nueva megaobra que apunta a un objetivo claro: convertir al estadio en el primero de Sudamérica con el 100% de sus tribunas techadas y ampliar su capacidad a casi 100 mil espectadores.

image

La iniciativa forma parte del proyecto de crecimiento sostenido que el club viene desarrollando en los últimos años y que ya incluyó la renovación integral de las tribunas, el aumento de aforo y mejoras estructurales que posicionaron al Monumental como el estadio más grande de Argentina.

Cuándo se anunciará oficialmente el proyecto

Según pudo saberse, la obra —que fue presentada durante la campaña por Stefano Di Carlo— sería anunciada de manera oficial dentro de aproximadamente un mes, entre fines de enero y principios de febrero. A partir de allí, River dará a conocer el alcance completo de una remodelación que demandará una inversión cercana a los 90 millones de dólares.

La intención es comenzar los trabajos hacia finales de mayo, aprovechando el parate por el Mundial, con el objetivo de minimizar el impacto en la localía durante la competencia oficial.

En qué consiste la obra que planea River

El eje central del proyecto es doble: por un lado, la construcción de un nuevo anillo que permitirá ampliar la capacidad del estadio; por el otro, el techado total de las cuatro tribunas. Para sostener la estructura del techo, se prevé la instalación de alrededor de 100 columnas que rodearán todo el perímetro del Monumental y funcionarán como soporte de la obra.

Desde el club trabajan con la premisa de no perder la localía durante los primeros partidos del segundo semestre. En ese sentido, la planificación contempla realizar la mayor parte de los trabajos durante el receso. En caso de que surjan demoras, la dirigencia estima que, como máximo, River debería jugar hasta tres encuentros fuera de su estadio.

Por qué el techo cubrirá solo las tribunas

Tras varios debates internos, se resolvió que el techo cubra exclusivamente las tribunas y no el campo de juego. La decisión responde a una cuestión técnica: desde la Comisión Directiva consideran que no existe, por el momento, un método que reemplace de manera eficiente los rayos UV que el césped natural necesita para mantenerse en óptimas condiciones.

Qué beneficios traerá el techado total del Monumental

Más allá del impacto visual y simbólico, la obra traerá beneficios concretos. River pasará a ser el único club de Sudamérica con sus cuatro tribunas completamente techadas. En el continente, solo el Maracaná cuenta con una característica similar, aunque se trata de un estadio estatal y no pertenece a un club.

Desde lo económico, el club reducirá costos de mantenimiento, ya que las tribunas dejarán de estar expuestas a la intemperie y las butacas tendrán una mayor vida útil. Además, el techado es una de las recomendaciones de la FIFA para los estadios que albergarán el Mundial 2030, certamen en el que el Monumental será sede del partido inaugural en Argentina.

Otro punto clave es el uso del estadio para recitales y eventos: con un anillo adicional y la eliminación de las torres de sonido, los parlantes podrán colgarse desde la estructura superior, mejorando notablemente la acústica y la experiencia general.

Con este proyecto, River busca seguir consolidando al Monumental como uno de los estadios más modernos y grandes del continente, reforzando una transformación que parece no tener techo.

